Biedrības “Sateka” šīgada organizētās novada apkaimes ideju darbnīcas ir noslēgušās, un no 68 tajās izskanējušajām iedzīvotāju idejām 1000 eiro atbalstu saņem iecere par Annas Sakses Ceriņu dārza izveidi Lejaciemā.



“Prieks, ka biedrība šo ideju bija virzījusi tālāk uz galveno balsojumu un žūrija arī piešķīra finansējumu. Darbu sāksim pavasarī,” tā “Dzirkstelei” norāda Lejasciema kultūras nama vadītāja Rita Gargažina.

Kopš 26. jūlija, kad biedrība uzsāka apkaimes darbnīcu rīkošanu, novada pagastos kopā sanākuši gandrīz 800 iedzīvotāji, lai runātu un vērtētu, kā labāk attīstīt vidi savos pagastos.



Biedrības “Sateka” valdes priekšsēdētāja Daiga Gargurne atzīst, ka šogad lielākā vērtība ir bijusi pašvaldības klātesamība visās 14 darbnīcās. “Tas ir ļoti pozitīvi, jo viņiem bija iespēja dzirdēt no pirmavota, kas ir pašu cilvēki, to, kas nepieciešams pagastos. Visās apkaimes darbnīcās bija ideju laboratorijas. Cilvēki diskutēja par to, ko, pirmkārt, var paši realizēt, neieguldot lielus finanšu līdzekļus. Tad katrā darbnīcā notika balsošana par ideju, kas tika virzīta uz pašvaldības sarūpēto 100 eiro naudas balvu. Tos saņēma katrā darbnīcā viena ideja. Svarīgi, ka cilvēki caur šo mācījās saredzēt, ko paši var izdarīt savai vietai,” stāsta D.Gargurne.



Tālāk tika virzītas labākās un dzīvotspējīgākās idejas noslēguma konkursam, kurā īpaša žūrija 11 cilvēku sastāvā vienojās par uzvarētāju. Žūriju veidoja pārstāvji gan no sabiedrības, gan biedrības “Sateka”, gan pašvaldības. Galvenie nosacījumi bija divi – lai ideja neprasa lielus ieguldījumus uzturēšanā, lai rezultātu var baudīt liels cilvēku skaits jebkurā diennakts laikā.

“Mēs ļoti priecājāmies par Ceriņdārzu, jo zinām Annas Sakses saistību ar Lejasciemu un vietējo iedzīvotāju mērķtiecīgo darbu pie pagasta vides veidošanas un rakstnieces pasaku par ziediem popularizēšanu,” saka D.Gargurne.

Lejasciema kultūras nama vadītāja Rita Gargažina gandarīta stāsta, ka iecere par ceriņu stādījumiem gaisā virmojusi jau kādu laiku. Lejasciemā ir īpaša Sakses iela, uz kuras jau izveidoti dažādi vides objekti ar pasakām par ziediem.



“Mums tur, ejot uz atpūtas vietu, kur ir dīķis ar gaismas namiņu, ir arī zemes placītis, kas ir pašvaldības īpašumā un šobrīd netiek izmantots. Mūsu ideja ir, ka tieši tur saistībā ar Annas Sakses pasaku par ceriņiem varam izveidot stādījumus. Nāks pavasaris, veidosim plānu, kā sastādīt pa krāsām, sazināsimies ar ceriņu stādaudzētavām un iepirksim, kā arī aicināsim cilvēkus uz talku. Par 1000 iegūtajiem eiro mēs varam nopirkt pietiekami daudz stādu,” preicīgi stāsta R.Gargažina.



Viņa arī atgādina, ka reiz Lejasciems, kad uz to atbraucis dzīvot Uldis Kokars, “ticis nodēvēts par Ceriņciemu.” Pagastā jau šobrīd daudzās vietās pavasaros vietējos un ciemiņus iepriecina tieši ceriņu apstādījumi.



“Ļoti gribam šo Sakses ielu izveidot tūristiem pieejamu un interesantu. Mums taču ir Annas Sakses pasakas, kas ir jāceļ saulītē!” saka. R.Gargažina.