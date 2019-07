Līdz 1.septembrim obligāti ir jāpārslēdz līgumi par atkritumu apsaimniekošanu

Pēc atklātā iepirkuma rezultātiem turpmākos 7 gadus atkritumu apsaimniekošanu Gulbenes novadā turpinās nodrošināt SIA “Pilsētvides serviss”, informē Pilsētvides serviss sabiedrisko attiecību speciāliste Olga Ribkina.



"Sakarā ar to, ka no jauna noslēgtais līgums ar pašvaldību ir balstīts uz citādākiem noteikumiem un paredz jaunu pakalpojumu sniegšanas kārtību, visiem klientiem līdz 2019. gada 1. septembrim ir obligāti jāpārslēdz līgumi par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem. Gulbenes pilsētas iedzīvotāji klātienē līgumu var pārslēgt SIA “Pilsētvides serviss” klientu apkalpošanas centrā (Brīvības ielā 87c, Gulbenē) darbdienās no pulksten 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00, vai elektroniski, aizpildot sadzīves atkritumu izvešanas pieteikuma formu mājas lapā www.pilsetvide.lv, sadaļā – pakalpojuma pieteikšana," norāda O.Ribkina.

Piebilstams, ka saskaņā ar Gulbenes novada saistošajiem noteikumiem būs jauna atkritumu izvešanas kārtība, kas nosaka izvešanas minimālo biežumu: Gulbenes individuālajām dzīvojamajām mājām – 1 reizi mēnesī; juridiskajām personām – 1 reizi mēnesī; Gulbenes daudzdzīvokļu mājas – 1 reizi nedēļā; vasarnīcu un dārza mājiņu teritorijām – divas reizes gadā; novada pagastu individuālajām dzīvojamajām mājām – 1 reizi 3 mēnešos. Sakarā ar jaunajiem noteikumiem un kārtību trafarētie maisi turpmāk nebūs pieejami.

"Ja iedzīvotājiem ir nepieciešamas papildus izvešanas reizes, to joprojām būs iespējams pieteikt pa tālruni vai rakstiski," piebilst speciāliste.

Lai atvieglotu iedzīvotājiem līgumu pārslēgšanas procesu, SIA “Pilsētvides serviss” klientu apkalpošanas speciālisti līdz jūlija beigām Gulbenes novada pagastos palīdzēs noslēgt līgumus klātienē. Par to var interesēties SIA "Pilsētvides serviss" Gulbenes filiāles darba laikā pa tālruņiem 25749599 vai 64495050.