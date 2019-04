Lielā talka: pateicas visiem, kas katru gadu atrod iespēju un laiku sakopt Liteni

"Lielā talka Litenē aizvadīta saulaini, karsti, bet tajā pašā laikā - ļoooti darbīgi. Viss, ko varam darīt, ir teikt LIELU PALDIES Jums, kas katru gadu atrodat iespēju un laiku sakopt mūsu Liteni! Paldies dzīvojamās mājas "Atvasaras" iedzīvotājiem, kas atsaucās aicinājumam un izkopa piemājas ābeļdārzu! Šie čaklie rūķi strādāja arī svētdien. Tagad, braucot Gulbenes virzienā, ikreiz gribas uzmest skatu, cik tur ir skaisti. Paldies talciniekiem, kas sakopa košumkrūmus un skujeņus dobē pie bijušās "Mežābeles"! Paldies talciniekiem Litenes bērnudārza teritorijā! Tas ir lieliski, ka darbinieki paši izrāda iniciatīvu sakopt savu darba vidi un Litenes mazāko iedzīvotāju otrās mājas. Pateicoties Daces Dzērves un Lienes Vaskas čaklajām rokām - bibliotēkas un ambulances apmeklētājus tagad priecē burvīgas atraitnītes. Liels paldies tiem talciniekiem, kas, nebaidoties no ērcēm un čūskām, devās palīgā zemessargiem Litenes nometnes vietā! Paldies čaklajiem rūķiem, kas sakopa puķudobi pie Litenes muižas un tiem, kas uzraka volejbola laukumus! Paldies Litenes iedzīvotājiem un viņu palīgiem, kuri ar saviem motorzāģiem sagrieza malkā nokritušo ozolu zarus un to atlūzas Pededzes krastā. Ugunskurs Jāņu dienai jau ir sarūpēts. Paldies laivot.lv par brīnišķīgo iniciatīvu sakopt Pededzi! Jūsu bija patiešām daudz! Sirsnīgs paldies mūsu neatkārtojamajiem senioriem par sātīgo talcinieku zupu! Izsalcis nepalika it neviens. Jūs esat mūsu zelts! Paldies Astrīdai Dzērvei par gardajām rauga pankūkām! Jūs allaž rūpējaties, lai mēs būtu pāēduši," facebook.com profilā raksta Litenes pagasts.