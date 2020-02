Lielais vējš arī Gulbenes novadā rada elektrības padeves traucējumus

Pirmdienas, 17.februāra, rīts Gulbenes novadā sākās ar lielu vēju (pulksten 11.00 Gulbenē vēja ātrums bija 29 metri sekundē - saskaņā ar informāciju mobilā tālruņa aplikācijā). Iedzīvotāji ziņoja par elektrības padeves traucējumiem Gulbenē, Nākotnes ielā. Traucēta bija pat veikalu darbība šajā mikrorajonā.

Saskaņā ar akciju sabiedrības “Sadales tīkls” informāciju, kas atspoguļota interaktīvajā kartē, pulksten 11.35 Gulbenes novadā bija vēl desmit tā saucamie neplānotie atslēgumi elektrības padevē, galvenokārt – Beļavas pagastā.

Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andis Caunītis “Dzirkstelei” saka, ka pašvaldībā neviens par elektrības traucējumiem pirmdien nav sūdzējies. Viņaprāt, pilsētā elektrības atslēgumiem vajadzētu būt īslaicīgiem, jo ir iespējams elektrību padot no vairāk nekā vienas elektrolīnijas. Lai arī elektrovadu līniju trases tiekot regulāri koptas, vētras laikā nav garantiju, ka kaut kur kāds zars neuzkrīt uz vadiem, tāpēc arī rodoties traucējumi.

AS "Sadales tīkls" informē - gadījumos, ja tiks traucēta elektroapgāde, iedzīvotāji par reģistrēto elektrotīkla bojājumu un plānoto elektroenerģijas piegādes atjaunošanas laiku tiks informēti ar īsziņas vai e-pasta palīdzību, tādējādi klientam pašam vairs nav jāsazinās ar AS “Sadales tīkls”, bet, ja informācija nav saņemta, klienti aicināti informēt AS “Sadales tīkls”, zvanot uz diennakts bezmaksas bojājumu pieteikšanas tālruni 8404. Lai pilnvērtīgi izmantotu šo operatīvo bezmaksas apziņošanas pakalpojumu, AS “Sadales tīkls” aicina ikvienu klientu doties uz uzņēmuma klientu portālu "e-st.lv" un reģistrēt vai atjaunot savu kontaktinformāciju. Tas aizņems vien pāris minūšu laika, bet ļaus ikvienam būt vienmēr informētam par visu aktuālo mājokļa vai uzņēmuma elektrotīklā.

Vienlaikus AS „Sadales tīkls” aicina iedzīvotājus netuvoties gaisvadu elektrolīnijām, ja tajās ir iekrituši koki vai ieķērušies koku zari, vai uz zemes nokritis pārtrūcis gaisvadu elektrolīniju vads, jo tuvošanās notikuma vietai var apdraudēt cilvēka dzīvību. Redzot šādu bīstamu situāciju, nekavējoties jāinformē AS “Sadales tīkls”, zvanot uz diennakts bezmaksas bojājumu pieteikšanas tālruni 8404, vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, zvanot - 112!