Lielākā daļa zobārstu Gulbenē nestrādā

“Vai jums ir kaut kāda informācija par to, vai vismaz kāds zobārsts Gulbenē vismaz reizi nedēļā pieņem akūtos pacientus? Gāju pie savas zobārstes dakteres Veigules uz akūto stundu. Par to, ka tiks slēgts, nekur netika informēts. Katru dienu arī neeju gar tām durvīm, lai to zinātu,” “Dzirkstelei” raksta Irita Labzova.

Ar M.Veiguli “Dzirkstelei” neizdevās sazināties. Pie durvīm gan uzraksts liecina, ka sakarā ar

COVID-19 izraisīto ārkārtas situāciju valstī uz laiku pacientu pieņemšanu zobārste pārtrauc.

Laikraksts noskaidroja, ka patiešām daļa zobārstu pacientus nepieņem. Piemēram, Aija Poliņa un Viola Medniece nepieņem kopš 23.marta. “Cik ilgi vēl nepieņemsim? Par konkrētu datumu nevar zināt,” saka V.Medniece.

Ko darīt, ja ir akūtas zobu sāpes? Viņa kā vienu no risinājumiem redz došanos uz Rīgu, bet tajā pašā laikā norāda, ka pacients var pakonsultēties šādos gadījumos ar savu ārstējošo zobārstu un mēģināt rast risinājumu. “Katrs jau mēs savus cilvēkus zinām,” saka V.Medniece.

Zobārstes Zentas Brices pacienti galvenokārt ir sociālā dienesta redzeslokā. “Lai zvana man, ja kādam ir akūtas zobu sāpes, ceru, ka varēšu paņemt. Ko tad lai cilvēks dara, ja viņam sāp? Es nevaru atteikt. Jāpalīdz! Protams, ja cilvēks nav inficējies ar COVID-19. Bet tas jau arī ir atkarīgs no cilvēka godaprāta. Tagad mēs visi esam vienā maisā. Diemžēl,” saka Z.Brice.

Savukārt SIA “Gulbenes zobārstniecība” otrdien “Dzirkstelei” ziņoja, ka pacienti vēl tiek pieņemti. “Zobārstniecībā ir augsts slimības pārneses risks un šobrīd tiek ievērotas papildu prasības atbilstoši Latvijas Zobārstu asociācijas rekomendācijām: pēc katra pacienta tiek dezinficētas visas virsmas kabinetā, kabinets vēdināts 30 minūtes; administrācija strādā tikai telefoniski, klātienē pierakstīties nav iespējams; pacientus klīnikā ielaiž tikai pēc pieraksta pa vienam, invalīdiem, bērniem līdz 18 gadiem ir atļauts pavadonis. Par akūtām situācijām arī jāzvana reģistratūrai,” “Dzirkstelei” atbildēja “Gulbenes zobārstniecība”.

Savukārt trešdien “Gulbenes zobārstniecība” informēja, ka jebkurā gadījumā darbība tiks turpināta, ja spēs izpildīt izvirzītās prasības, ko noteiks turpmākie Ministru kabineta izdotie noteikumi un Latvijas Zobārstu asociācijas izdotās rekomendācijas. “Veselības ministrija vēlā pēcpusdienā (trešdien-red.) ir izziņojusi, ka no 27.marta tiks sniegta tikai akūtā un neatliekamā zobārstnieciskā palīdzība,” vēsta “Gulbenes zobārstniecība”.

Veselības ministrijas preses sekretāre Anna Strapcāne norāda, ka ar 27.martu pacientu un ārstu drošībai saistībā ar COVID-19 uz laiku tiek ierobežoti plānveida veselības aprūpes pakalpojumi, piemēram, zobārstniecības pakalpojumi būs pieejami tikai akūtos un neatliekamos gadījumos.

Zobu higiēniste Iveta Zvirgzdiņa “Dzirkstelei” arī apstiprina, ka ar 27.martu zobu higiēnas kabinets ir slēgts uz nenoteiktu laiku.

Lai saņemtu precīzāku informāciju par valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, var sazināties ar Nacionālo veselības dienestu pa telefonu 80001234.