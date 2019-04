Lieldienu brīvdienās būs izmaiņas gandrīz 600 reģionālo autobusu maršrutos

Saistībā ar Lieldienu brīvdienām no ceturtdienas, 18.aprīļa, līdz otrdienai, 23.aprīlim, gaidāmas izmaiņas gandrīz 600 reģionālo autobusu maršrutos, aģentūru LETA informēja Autotransporta direkcijas pārstāve Lilita Pelčere.

Viņa pavēstīja, ka izmaiņas gaidāmas reģionālajos maršrutos, kurus apkalpo 27 pasažieru pārvadātāji: AS "Nordeka", SIA "Norma-A", AS "Cata", SIA "VTU Valmiera", AS "Liepājas autobusu parks", SIA "Sabiedriskais autobuss", AS "Talsu autotransports", SIA "Tukuma auto", PSIA "Ventspils reiss", AS "Rīgas Taksometru parks", SIA "Ogres autobuss", kā arī SIA "Ekspress Ādaži".

Izmaiņas reģionālo maršrutu kustības sarakstos gaidāmas arī SIA "Galss Buss", SIA "Dobeles autobusu parks", SIA "Jelgavas autobusu parks", SIA "Aiva auto", SIA "Daugavpils autobusu parks", SIA "Dautrans", AS "Rēzeknes autobusu parks", SIA "Ludzas autotransporta uzņēmums", SIA "Balvu autotransports", SIA "Jēkabpils autobusu parks", SIA "Gulbenes autobuss", SIA "Madonas ceļubūves", SIA "Migar", SIA "Aips" un SIA "Ceļavējš".

Ņemot vērā vērienīgās izmaiņas maršrutu tīklā, Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus pirms brauciena atkārtoti pārbaudīt autobusa kustības sarakstu mājaslapā "atd.lv" sadaļā "Kustības saraksti" vai jautājumu gadījumā sazināties ar attiecīgo pārvadātāju.

