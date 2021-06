Litenē aizsardzības nozares vadība godina karavīru piemiņu

Šodien, 14.jūnijā, Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā, aizsardzības ministrs Artis Pabriks un Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba priekšnieks brigādes ģenerālis Imants Ziediņš apmeklēja Latvijas armijas karavīru piemiņas vietu Litenē. Godinot represēto Latvijas armijas karavīru piemiņu, aizsardzības ministrs un Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba priekšnieks piedalījās piemiņas brīdī Litenes kapos, kur atrodas nogalinātajiem un nomocītajiem Latvijas armijas virsniekiem veltītais piemiņas ansamblis “Sāpju siena”.

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Normunds Audzišs nolasīja Valsts prezidenta Egila Levita vārdus. Piemiņas tekstā uzsvērts: “Aprit 80 gadi, kopš Padomju Savienības okupācijas vara prettiesiski deportēja tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju, varmācīgi aizraujot tos prom no mājām un ierastās dzīves. Ar viltu maldināti un atbruņoti, no Litenes tika izsūtīti arī okupācijas armijai pakļautie Latvijas armijas vīri. Tāpēc šeit, Litenē, kur 14. jūnijā sākās mūsu karavīru un virsnieku Golgātas ceļš, ik gadu pieminam aizvestos un nogalētos. Toreiz Latvijas armijas militārpersonām bija atņemta iespēja izpildīt savu vistiešāko uzdevumu – pretoties agresoram, nosargāt Latvijas valsti, zemi un tautu, pasargāt no iznīcības savas ģimenes. Tikai dažiem virsniekiem bezcerīgā situācijā izdevās bruņoti pretoties sagūstīšanai, bet citiem – dezertēt, tā paglābjoties no daudzu savu līdzbiedru likteņa – nāves Krievijas cietumos vai Sibīrijas nometnēs. Turpmāk cīņas par Latviju, dzimtenes mīlestības un ideālu vadītas, notika īpaši smagos apstākļos. Mūsu vīru varonība kaujas laukā, pat sveša karaspēka sastāvā, tāpat kā bruņotā pretošanās un cita veida pretdarbība okupācijas varām, joprojām nav pilnībā aptverta un novērtēta. Tā jāpēta vēsturniekiem, tai jāieņem pienācīga vieta mūsu tautas apziņā un valsts vēstures stāstā. Šodienas realitāte – atkal brīva un neatkarīga Latvija – ir daudzu mocekļu sapņa piepildījums. Novērtēsim sasniegto! Mūsu armijai un valstij ir uzticami sabiedrotie, Latvija ir labāk aizsargāta nekā jebkad agrāk. Mīļie tautieši! Šodien pieminot Litenes traģēdijā ierautos, godināsim viņu vārdus, atdodot tautai piederīgos tās vēsturiskajā atmiņā. Saules mūžu Latvijai! Mūžīga piemiņa Latvijas sargiem!”

A.Pabriks tikās ar Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas kadetiem, kuri apmeklēja Latvijas armijas Litenes poligonu un nometni, izzinot Latvijas armijas karavīru traģiskās likteņgaitas. Mācību pārgājiena laikā kadeti apskatīja vēsturiskā poligona mācību vietas un ierakumus, artilērijas un virsnieku nometņu vietas, vēsturisko šautuvi un Litenes nometni, kā arī piedalījās piemiņas brīdī Litenes kapos. Šogad aprit 80 gadi kopš traģiskajiem 1941. gada 14. jūnija notikumiem, kad vienlaikus ar civiliedzīvotāju masveida izsūtīšanu notika represijas arī pret Latvijas armijas karavīriem. 1941. gada 14. jūnijā Latvijas armijas Litenes un Ostroviešu nometnē, kas atradās aptuveni 10 kilometru attālumā no Litenes, apcietināja un uz Sibīriju deportēja vismaz 430 virsnieku. Vairāki no viņiem tika nošauti uz vietas.

Papildu informācija par notikumiem Latvijas armijas nometnē Litenē: www.sargs.lv/Vesture/Vesture/2011/05/30-02.aspx.

Video stāsts “Litene - Latvijas Katiņa”: https://youtu.be/wXsu--MG8_0