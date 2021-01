“Litenē” darbinieki turpina slimot

Pagājušajā nedēļā Covid-19 saslimšanas gadījumi tika konstatēti arī valsts sociālās aprūpes centra “Latgale” filiālē “Litene”. Covid-19 testi uzrādījuši – divi darbinieki un viens klients bija Covid-19 pozitīvi. Filiāles “Litene” vadītājs Jānis Kļaviņš “Dzirkstelei” stāsta, ka, veicot testu otro reizi, klientam tas esot negatīvs.

“Pēc pēdējiem testu rezultātiem neviens klients nav slims - visiem testa rezultāts ir negatīvs. Ir slimi darbinieki, skaits ir nedaudz nācis klāt. Šobrīd tie ir trīs četri darbinieki. Pašlaik darbinieku pietiek, lai nodrošinātu darba procesu, bet, ja infekcija izplatīsies straujāk un smagāk, tad varbūt arī smaga situācija, jo darbiniekus, kas strādā, vajag visu laiku. Joprojām divas reizes nedēļā tiek veikti siekalu testi gan darbiniekiem, gan klientiem. Iespējams, būs arī vienreizējie eksprestesti, ko varēs veikt ikdienā. Ja skatāmies Gulbenes novadu, tad pie mums slimo salīdzinoši daudz, un tas ir nopietni. Mums darbinieki nav tikai no Litenes, brauc no dažādiem pagastiem, pilsētas, bet malači - paldies - turas! Jācenšas ievērot piesardzību, visas sanitārās prasības, nebraukt tur, kur nevajag, šajā laikā, atturēties no svešiem kontaktiem,” aicina J.Kļaviņš.