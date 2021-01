Litenes pansionātā ar Covid-19 saslimuši 34 klienti un 14 darbinieki

Valsts sociālās aprūpes centra (VSAC) "Latgale" Litenes filiālē, kas atrodas Gulbenes novada Litenes pagastā, ar Covid-19 patlaban saslimuši 34 klienti un 14 darbinieki, aģentūrai LETA apstiprināja VSAC "Latgale" direktore Mārīte Grigāne.



Viņa stāstīja, ka visi saslimušie klienti ir izolēti vienā stāvā un viņus aprūpē tikai vieni un tie paši darbinieki. Neviens lieks cilvēks VSAC filiālēs neienāk. "Esam pārgājuši no 12 stundu maiņas uz diennakts maiņu, lai maksimāli samazinātu iespējas ienest vīrusu klientiem. Darbiniekus nodrošinām ar visiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, ēdienreizēm," stāstīja M.Grigāne.

Viņa piebilda, ka neviens darbinieks nesāk strādāt pirms nav izmērīta ķermeņa temperatūra. Gadījumā, ja ir kaut mazākās aizdomas par saslimšanu, tiek veikts tests. Direktore atzina, ka neskatoties uz testēšanu divas reizes nedēļā nav izdevies pasargāt klientus un darbiniekus no saslimšanas, jo nevienam no viņiem nav bijuši slimības simptomi, kas ir galvenais iemesls, kādēļ ir tik grūti izvairīties no infekcijas iekļūšanas iestādēs.

"Mūsu vienīgā cerība ir vakcinācija, kam esam jau pieteikušies. Patlaban jau visi ir ļoti noguruši, tādēļ ļoti gaidām vakcīnas, kas mums tiek solītas februārī," atzina M.Grigāne.