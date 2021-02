Litenes pansionātā jau vairāk nekā 200 inficētie ar Covid-19

Litenes pansionātā Covid-19 neatkāpjas. Uz 1.februāri bija inficēti jau 155 klienti (kopā Litenes pansionātā mīt 269 klienti) un 53 darbinieki. Par to “Dzirksteli” informē valsts sociālās aprūpes centra “Latgale” direktore Mārīte Grigāne.

M.Grigāne “Dzirkstelei” atzīst, ja pagājušajās nedēļas otrajā pusē šķita, ka situācija “nav ne labāka, ne sliktāka”, tad šobrīd tā Litenē tomēr ir pasliktinājusies.



Slimo aptuveni trešā daļa darbinieku, kopumā Litenes pansionātā ir 148 darbinieki. “Litenē ir vislielākā filiāle, un tur strādā ļoti daudz darbinieku. No tiem slimo daudz, bet tie, kas saslima pirmie, jau sāk atgriezties darbā. Vajadzētu situācijai uzlaboties, jo šonedēļ tie klienti, kas pirmie saslima, arī būs izveseļojušies. Lielai daļai vispār nav saslimšanas simptomu. Pagaidām gan pa kādam jaunam saslimušajam parādās. Ja Covid-19 ir ienācis, tad jau to savaldīt ir grūti, īpaši tik lielā iestādē. Tik ātri tas neatkāpjas, bet izkulsimies, lai arī no visām filiālēm vissliktākā situācija joprojām ir Litenē. Citās filiālēs arī slimo, bet tie ir tikai daži atsevišķi gadījumi,” stāsta M.Grigāne.

Viņa arī norāda, ka joprojām regulāri tiek veikti testi. “Tiklīdz darbinieks, kurš strādā ar klientiem, atnāk uz darbu, viņš mēra temperatūru un veic eksprestestu. Ja viss ir kārtībā, tad dodas veikt savus darba pienākumus, bet, ja eskprestests ir pozitīvs, tad viņš dodas mājās. Ar darba organizāciju tagad ir grūti, bet mums ir ļoti lielas piemaksas tiem, kas strādā ar Covid-19 slimajiem. Tā kā darbinieki slimo, tad uz laiku pieņemam darbā aprūpētājus. Šobrīd ir vakances. Ir pieteikušies četri cilvēki par aprūpētājiem. Mēs jau piektdien pieņēmām vienu darbinieku un pirmdien vēl vienu, jo galvenais ir aprūpētāji,” saka M.Grigāne.



Savukārt Gulbenes novada pašvaldības sociālās aprūpes centrā “Jaungulbenes Alejas”, kā arī sociālās aprūpes centrā “Siltais” un tā struktūrvienībā “Dzērves” situācija ir mierīga.



Centra “Siltais” un struktūrvienības “Dzērves” vadītāja Inese Lesiņa “Dzirkstelei” saka, ka neviens ar Covid-19 nav slims. “Regulāri tiek veikti testi. Sekojam līdzi,” saka I.Lesiņa.



Arī “Jaungulbenes Alejās” regulāri tiek veikti testi un ievēroti epidemioloģiskās drošības pasākumi. “Kontrolējam situāciju. Pašlaik ir mierīgi. Katru nedēļu darbiniekiem tiek veikti testi, un mēs gatavojamies vakcinācijai. Ceram, ka tā varētu notikt februārī. Lielākā daļa klientu un darbinieku ir piekrituši vakcinēties. Atsaucība ir laba,” saka “Jaungulbenes Aleju” vadītāja Marika Andževa.