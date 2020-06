Litenes pagastā īstenota senlolota iecere – centra dīķī ierīkota strūklaka. Tā tapusi par iedzīvotāju ziedojumiem un ar Gulbenes novada pašvaldības atbalstu.

Pirms diviem gadiem Litenes pagasta pārvalde iesniedza projektu biedrībai “Sateka”, cerot saņemt finansējumu dīķa apkārtnes labiekārtošanai un strūklakai, kas izmaksātu 10 000 eiro. Diemžēl projekts tika noraidīts finansējuma trūkuma dēļ, tomēr litenieši nevēlējās atteikties no ieceres.

“Gada sākumā tūrisma sanāksmē izlēmām rīkoties. Ziedojumos tika savākti vairāk nekā 6000 eiro. Bija ļoti liela uzņēmēju, zemnieku saimniecību, iestāžu darbinieku, pašdarbnieku, ģimeņu - visu iedzīvotāju atsaucība. Šķiet, kas vien varēja, atbalstīja ar savu artavu,” stāsta Litenes pagasta pārvaldes vadītājs Vilnis Lapiņš.

Strūklakas ierīkošanu veica SIA “Alvita strūklakas”. Tās metu saskaņošana ilga vairāk nekā gadu, konsultējoties par iespējām un darba izmaksām. Peldošās strūklakas konstrukciju meistars Alvits Grīvnieks to izgatavoja Alūksnē un atveda gandrīz gatavu.

“Kā jau vēlējāmies, strūklaka vakaros tiek apgaismota. Tā darbojas no pulksten 10.00 līdz 24.00, protams, apgaismojums tiek ieslēgts līdz ar tumsas iestāšanos. Apgaismojums no vairākiem prožektoriem ir mainīgs. Izskatās ļoti skaisti!” atzīst V.Lapiņš.

Diemžēl COVID-19 pandēmijas ierobežojumu dēļ nebija strūklakas atklāšanas, tomēr katram ir iespēja to skatīt un priecāties. A.Grīvnieks norāda, ka tagad viņam ir līgums ar Vecpiebalgas pagastu par strūklakas ierīkošanu, turklāt tā būs līdzīga Litenē redzamajai. “No Vecpiebalgas bija skatīties Litenes strūklaku. Tā patika, tāpēc man tagad līdz 26.jūlijam vajadzēs gatavot līdzīgu strūklaku,” saka A.Grīvnieks. Viņš uzsver, ka katra strūklaka tomēr ir atšķirīga.

Meistars var lepoties ar vairāk nekā 35 strūklakām, kas redzamas ne tikai Latvijā, bet arī Lietuvā. “Strūklakas ierīko arī citi, bet katram ir savs rokraksts. Es visu daru pats. Ja strūklakai redz “ragus”, uzreiz var secināt – tas ir mans darbs,” komentē A.Grīvnieks.

Litenes pagastā apkārtnes labiekārtošana notiek mērķtiecīgi soli pa solim. Vispirms iztīrīja dīķi, veidoja takas gar dīķi, ierīkoja atpūtas laukumu ar soliem. “Tiklīdz kaut kas ir pabeigts, tiek domāts par nākamo darbu. Tagad biedrībā “Sateka” ir apstiprināts projekts, kura izmaksas ir 500 eiro, lai Riteņu parkā varētu pabeigt interesantu apskates objektu – torni ar nosaukumu “Eifelis”, jo izskatā līdzināsies Eifeļa tornim Parīzē,” informē V.Lapiņš.