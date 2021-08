Litenietei medikamentu sarūpēšanai nepieciešams sabiedrības atbalsts

Daļai onkoloģijas pacientu joprojām jālūdz sabiedrības atbalsts, jo valsts neapmaksā medikamentu iegādi.



“Domāju, ka tāds brīdis, kad nevajadzēs lūgt sabiedrības atbalstu, pavisam nepienāks. Tomēr mums vajadzētu panākt, ka tie ir tikai daži izņēmuma gadījumi, ko valsts neapmaksā, bet lielākajai daļai tomēr atmaksā. Cilvēka dzīvība un ārstēšana nevar palikt uz sabiedrības pleciem. Protams, kādreiz var būt kādi izņēmumi, ja gribam kaut ko labāku modernāku, tad sabiedrība ziedo. Bet tā, kā tas ir tagad, kad no ziedotājiem atkarīga cilvēka ārstēšana, tas nav pareizi,” “Dzirkstelei” saka “Ziedot.lv” vadītāja, valdes priekšsēdētāja Rūta Dimanta.

Pateicīgi katram, kurš palīdz

Šobrīd sabiedrības atbalsts tiek lūgts Astrīdai Dzērvei no Litenes, kurai ir onkoloģiska saslimšana, – liecina portālā “Ziedot.lv” ievietotā informācija. Šobrīd no ārstēšanai nepieciešamajiem 129 800 eiro saziedoti 4968,62 eiro.

“Paldies tiem, kuri jau ir ziedojuši,” ar “Dzirksteles” starpniecību saka Astrīda, kura ir latviešu valodas skolotāja ar 45 gadu stāžu, bijusi aktīva sabiedriskajā dzīvē un iemantojusi slavu ne tikai vietējā apkaimē, bet arī plašāk Latvijā ar savu konditores talantu, piedaloties dažādos konkursos, recepšu grāmatas izdošanā, kā arī televīzijas raidījumā.

Dzīvespriecīgo un aktīvo Astrīdu pirms trim gadiem piemeklēja ļaundabīga slimība – acs melanoma. Tika veikta apstarošana, veikts ķīmijterapijas kurss, kuru pusgadu apmaksāja valsts, bet terapija nebija iedarbīga un slimība turpināja izplatīties. Saskaņā ar starptautiskām vadlīnijām Latvijas ārstu konsilijs Astrīdai šobrīd ir nozīmējis kombinētu imūnterapiju ar medikamentiem “Yervoy” un “Opdivo”, kurus valsts neapmaksā.

Pirmajām četrām devām “Yevory” un “Opdivo” kombinētai terapijai ik pēc trim nedēļām nepieciešami 16 432 eiro, četrām devām kopā nepieciešami 65 728 eiro. Savukārt pēc tam ik pēc divām nedēļām nepieciešami 2114,8 eiro, kas kopā ir 64 072,80 eiro. Pavisam kopā Astrīdas ārstēšanai nepieciešami 129 800,80 eiro. Astrīdas tuvinieki nevar rast tik milzīgus naudas līdzekļus medikamentu iegādei un būs bezgala pateicīgi katram, kas radīs iespēju palīdzēt.

Astrīda iesniegusi pieteikumu Nacionālajā veselības dienestā individuālās kompensācijas saņemšanai, taču atbilde vēl jāgaida. Tomēr arī pozitīvas atbildes gadījumā tas segs tikai nelielu daļu no nepieciešamās summas. Šīs zāles šobrīd ir vienīgās, kas var slimību apturēt.

Astrīda turpina iespēju robežas strādāt, cep kūkas un nevēlas padoties. Arī tad, kad viņai piezvanīja “Dzirkstele”, Astrīda rosījās Litenes muižas virtuvē. “Jāpabaro tūristi, kuri atbrauc uz šejieni. Cenšos rosīties. Ja mājās gulēšu, tad man tikai jāraud. Labāk darbojos, tā arī cenšos darīt. Sanācis ir tā, kā ir. Skumji, bet nu...” saka Astrīda. Viņa arī atklāj traģisko situāciju medicīnā – nedēļām ilgi esot bijis jāgaida rindā pie onkologa, uz magnētisko rezonansi arī esot bijis jāgaida, bet tikmēr veselības stāvoklis kļuvis sliktāks.

“Ziedot.lv” par ziedojumiem neietur nekādu komisijas vai starpniecības maksu. Simtprocentīgi visa ziedotā nauda nonāk paredzētajam mērķim. “Ziedot.lv” administratīvās izmaksas netiek segtas no ziedojumiem.





Valstī ir noteiktas vadlīnijas onkoloģijas ārstēšanā noteiktiem medikamentiem

Rūta Dimanta, “Ziedot.lv” vadītāja, valdes priekšsēdētāja: “Ir noteikti medikamenti, kas nav valsts apmaksāti, ir tādi, kuriem tiek piešķirts līdzfinansējums. Ir noteiktas vadlīnijas onkoloģijas ārstēšanā noteiktiem medikamentiem, ko valsts apmaksā, bet, ja ir cita veida vēzis, kurš neiekļaujas šajās vadlīnijās, tad ārsti meklē citas iespējas. Viņi piedāvā pacientam zāles, kuras, izrādās, ir ļoti dārgas. Tad ir šī skaudrā izšķiršanās pacientam un viņa tuviniekiem, ko darīt, saprotot, ka valsts apmaksātie medikamenti nepalīdz apturēt un uzveikt slimību. Tie medikamenti, kas tiek piedāvāti, nav nekādi eksperimentālie medikamenti. Tie ir reģistrēti, atzīti, tirgū tie ir, un citās valstīs tos arī apmaksā, bet Latvijā diemžēl ne. Ne visus, bet lielāko daļu. Kā politiķi saka - budžetā nav naudas. Bet ko darīt konkrētajam pacientam? Viņam naudas ir vēl mazāk nekā valstij. Tad mēs vācam ziedojumus. Ziedojumus mēs vācam, pārbaudot, vai tiešām ir konsilija lēmums no ārstiem, ka šādas zāles ir nepieciešamas. Ja par visu pārliecināmies, ka tas tā ir, organizējam ziedojumu vākšanu. Ziedotā nauda nenonāk pie paša pacienta, bet gan, piemēram, samaksājam rēķinu aptiekā, lai pacients varētu saņemt zāles. Nodrošinām to, ka ziedotājs var būt drošs, ka šī nauda netiek izlietota nekam citam. Lielās summas ir ilgam laikam – kursam: trim mēnešiem, pusgadam, gadam. Bet vienalga katru mēnesi tie ir vairāki tūkstoši. Medikamentu dārdzība saistāma ar to, ka farmācija ir viens no ienesīgākajiem biznesiem. Farmācijas kompānijas saka, ka tas tāpēc, ka daudz ieguldīts izpētei, kas arī ir taisnība. Lai nokļūtu līdz medikamentam, ir ļoti garš ceļš un tiek ieguldīti ļoti lieli līdzekļi.”