Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvalde informē, ka 26.martā pulksten 7.54 Lizuma pagastā kāds vīrietis, vadot automašīnu, nobrauca no ceļa braucamās daļas un iebrauca kokā. Ceļu satiksmes negadījumā cieta automašīnas vadītājs un pasažiere, kura nogādāta medicīnas iestādē. Policija skaidro negadījuma apstākļus.

26.martā pulksten 11.45 Gulbenē, Rīgas ielā, notika kāda vīrieša vadītās automašīnas “Audi” un velosipēda sadursme. Ceļu satiksmes negadījumā cieta velosipēda vadītāja. Policijā sākts administratīvais process, tiek skaidroti negadījuma apstākļi.

28.martā pulksten 16.17 Lejasciema pagastā kāds vīrietis vadīja automašīnu “Audi”, būdams alkohola reibumā un bez vadītāja apliecības. Minimālā alkohola koncentrācija izelpā - 0,55 promiles. Policijā sākts kriminālprocess.

Laika posmā no 25. līdz 29.martam Gulbenes iecirkņa apkalpojamajā teritorijā veiktas 29 dažādu tirdzniecības vietu pārbaudes. Pārkāpumi netika konstatēti.

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvalde informē, ka laika posmā no 26. līdz 28.martam Gulbenes policijas iecirknī reģistrēti 68 notikumi, bijuši 54 izsaukumi. Reģistrēta 1 zādzība no mājokļa. Ceļu satiksmes jomā uzrakstīti 33 administratīvā pārkāpuma protokoli, no kuriem 15 bijuši par ātruma pārsniegšanu. Reģistrēti 3 ceļu satiksmes negadījumi. 2 autovadītāji bijuši alkohola reibumā.