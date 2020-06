Ir saziedoti gandrīz 2000 eiro skulptūras “Tautumeita”, kas atrodas Lizuma pagasta centrā, atjaunošanas darbiem. Par to “Dzirksteli” informē Lizuma vidusskolas novadpētniecības muzeja vadītāja Vaira Briede.

“Izskatās cerīgi,” saka V.Briede. Atlikušas nepilnas divas nedēļas līdz ziedojumu vākšanas noslēgumam skulptūras “Tautumeita” atjaunošanai, kam nepieciešams 2270 eiro plus PVN.

V.Briede stāsta, ka bijusi saruna ar ainavu arhitekti Ievu Dimanti, kuras saknes ir no Lizuma pagasta. Viņa apsolījusi palīdzēt ar padomu, kā materiālo iespēju robežās labiekārtot skulptūras apkārtni.

Latvijas ceļu apsaimniekotāji kopā ar Lizuma pagasta pārvaldi centīsies rast risinājumu caurtekas atjaunošanai un sauso koku izņemšanai apkārt skulptūrai līdz 14.jūnijam, kā arī uzbūvēt sastatnes, lai atjaunošanas darbi var sākties ar 14.jūniju.

“Ir norunāts, ka mākslinieks Ivars Drulle darbu sāks 14.jūnijā, un, kā viņš teica, darbs ir aptuveni mēnesim. Cerams, ka uz 8.augustu varēs atklāt,” stāsta V.Briede.

Ja saziedotā summa pārsniegs 2270 eiro, tā tiks izmantota PVN nomaksāšanai un skulptūras apkārtnes labiekārtošanai.

“Dzirkstele” jau rakstīja, ka idejas atbalstītāji ir aicināti ziedot Lizuma vidusskolas attīstības biedrības kontā LV95HABA0551034223302 ar norādi “Lizuma “Tautumeitai””.