Lizumā vada auto dzērumā un bez tiesībām; Beļavā apzog garāžu; Gulbenē cieš konflikta laikā

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvalde informē, ka 27.novembrī pulksten 00.42 tika saņemta informācija par to, ka Lizuma pagastā pa autoceļu Cesvaine – Velēna, iespējams, alkoholisko dzērienu ietekmē nenoskaidrota persona vada automašīnu “Audi”. Policija konstatēja, ka automašīnas vadītājs pie stūres atrodas alkohola reibumā, kā arī bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, kas nav iegūtas likumā noteiktajā kārtībā. Vīrieša izelpā konstatētas 1,64 promiles. Sākts kriminālprocess.

30.novembrī pulksten 8.00 Beļavas pagastā kādā īpašumā konstatēts, ka, atlaužot durvis, iekļūts garāžā, no kuras nozagtas vairākas kannas ar degvielu. Sākts kriminālprocess, tiek skaidroti apstākļi.

28.novembrī pulksten 4.14 Gulbenē, Brīvības ielā, kādā dzīvoklī vīrietis guvis miesas bojājumus konflikta laikā ar nenoskaidrotu personu. No hospitalizācijas cietušais vīrietis atteicies. Policija skaidro notikušā apstākļus.