Madonas tiesu namā sēde par Baložu ielu atlikta

Kas notiek ar Gulbenes novada pašvaldības tiesvedību Baložu ielas projekta sakarā? Šo jautājumu 28.novembra domes sēdē uzdeva deputāts Anatolijs Savickis. Skanēja atbilde, ka 26.novembrī bija paredzēts skatīt lietu tiesā, bet sēde tika atlikta.

Līdztekus šai tiesvedībai pašvaldība plāno savus darbus Baložu ielā. Saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja publiskoto informāciju par 211 932,74 eiro bez PVN pašvaldības izsludinātajā publiskajā iepirkumā novembrī ir uzvarējusi SIA “Sanart”, kura veiks Baložu ielas pārbūves un sadzīves kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu 1.posma izbūvi ne tikai Baložu, bet arī Liepu un Vidus ielā.

Jau rakstījām, ka Baložu ielas lieta tiesā tiek skatīta jau otrajā instancē

Vidzemes apgabaltiesas Madonas tiesu namā. Tā ir SIA “RBSSKALS Būvvadība” un akciju sabiedrības “Citadeles Projekti” civilprasība par naudas piedziņu no Gulbenes novada pašvaldības. Runa ir par 2016.gadā veiktajiem būvdarbiem Baložu ielā viena kilometra garumā Gulbenē. Pašvaldība par to joprojām nav norēķinājusies, jo uzskata veikumu par nekvalitatīvu. Tiesas spriedums pirmajā instancē ir pašvaldībai nelabvēlīgs.

Gulbenes -Madonas ceļa daļas (Baložu ielas) rekonstrukcijas projekta kopējās izmaksas bija 1,137 miljoni eiro, no kuriem lielākā daļa ir valsts budžeta finansējums.