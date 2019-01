Maldinoša padomju laiku pieredzes piesaukšana – joprojām daļā sabiedrības dezinformācijas un dezorientācijas veids

Var taču dzīvot citā valstī!

Ginta Alberte, “Dzirksteles” galvenā redaktore:



- Pagājušajā nedēļā slidenajā laikā lēnām kūņoju uz darbu. Aiz manis gāja kāda sieviete un visu laiku lamāja Latviju, kas vainīga, ka celiņi ir tik slideni. “Jums tālu līdz padomju varai, tad viss bija nokaisīts, un, ja nebija, tad vainīgo tūdaļ atlaida no darba,” viņa krieviski šķendējās. Un es padomāju: nu kā var izdomāt kaut ko tādu! Protams, daudz ir dažādu nekārtību mūsu valstī, bet, lai piedod šī sieviete, nekādi nesaprotu, kur viņai bija pieejamas tādas ekstras padomju laikos, ka viss bija noslaucīts un nokaisīts un transports kursēja kā pulkstenis! Es dzīvoju laukos un visu savu bērnību un skolas gadus kaut kur esmu bridusi - gan pa sniegu, gan pa dubļiem. Vidusskolas gados neskaitāmas reizes ziemā esmu gājusi kājām, jo sabiedriskais autobuss tad kursēja, tad nekursēja, pat nebija informācijas, ka šodien nebūs kāda autobusa. Tad kā var runāt par baigo sakārtotību sadzīves jomā padomju laikā! Jā, bet arī mūsu pilsētā dzīvo tādi cilvēki, kuri joprojām idealizē padomju laikus bez pamata un ne jau bez Krievijas propagandas kanālu palīdzības, un rūgst par briesmīgo Latviju. Bet es varu likt pretī tikai vienu argumentu šādiem cilvēkiem un konkrēti šai Skolas ielas iedzīvotājai, ka šodien ir tā iespēja, kuras nebija padomju gados un kuras joprojām nav kaut vai tuvākajā kaimiņvalstī Baltkrievijā, - izvēlēties, kur un kā dzīvot, pārcelties uz citu māju, pilsētu, valsti, iespēja dibināt partijas, iet politikā un pašam rūpēties, lai būtu kārtība.

Ja kas nepatīk, saka: “Bardaks!”

Biruta Kozlovska, Latvijas Sarkanā Krusta Gulbenes komitejas izpilddirektore:

- Cilvēki ar grūtībām pieņem pārmaiņas, jaunus nosacījumus. To izjūtam saskarē ar mūsu klientiem, kuri nereti savu neapmierinātību uz mums izsaka ar aizvainojošu vārdu “bardaks”. Tā arī saka: “Šodien visur valda bardaks. Ej, kur gribi! Visur valda bardaks!” Mēs, Sarkanā Krusta darbinieki, īpaši šādās sarunās neielaižamies. Mēs strādājam apkalpojošajā jomā un cenšamies būt ieturēti, korekti. Mums ir jāprot gudri iziet no jebkuras nevajadzīgas vārdu apmaiņas, mums ir jāsadzīvo ar cilvēkiem.

Sarkanajā Krustā cilvēki sāka mums pārmest “bardaku”, kad tika ieviesti ierobežojumi pārtikas paku sadalē. Sākumā tās pakas tika dalītas katram, cik gribēja. Tās varēja saņemt katru mēnesi! Tagad vairs tā nav. Pārtikas paku skaits ir ierobežots. Saņēmējs var dabūt trīs mēnešu periodā divas pārtikas pakas un vienu higiēnas paku. Daudzi ir neapmierināti. Mēs skaidrojam, ka ar iebildumiem ir jāvēršas Labklājības ministrijā, kura visu nosaka. Sarkanais Krusts ir tikai izpildītājs, bet ne lēmējs. Klientu domas tiek uzklausītas. Ir speciāls darbinieks, kurš aptaujā, kā apmierina paku saturs, ko tajās vēl gribētu. Līdz ar to ir iespējams, ka jau vasarā varbūt būs kādas izmaiņas. Šogad jau ir viens jaunums. Līdz šim tā saucamā higiēnas paka pienācās tikai maznodrošināto ģimenēm, bet ar šā gada janvāri to var saņemt visi, kam ir trūcīgā vai maznodrošinātā statuss.

Piesauc padomju laiku lētumu



Rihards Korns, SIA “Gulbenes nami” valdes loceklis:



- Ir cilvēki, kuri atceras padomju laikus, kad bija jāstāv garās rindās pēc pārtikas un dzīve bija lēta, jo cilvēku vietā domāja un rīkojās padomju vara. Toreiz ūdeni un siltumu varēja lietot faktiski par brīvu. Padomju Savienība sakropļoja cilvēku domāšanu, un sekas ir jūtamas vēl tagad. Šodien esam brīvā Latvijā, kas dod iespēju katram parādīt iniciatīvu, bet vecā domāšana vēl nav zudusi un šad tad parādās. Pilsētā cilvēki ātrāk ļāvušies pārmaiņām. Te zina, ka pašiem ir jārūpējas ne tikai par savu dzīvokli, bet arī par visu māju. Pašiem dzīvokļu īpašniekiem ir jāplāno savas kopējās darbības attiecībā uz šo īpašumu. Saprot, ka dzīvo kopīpašumā. Laukos ar šo izpratni ir vēl grūtības. Nebūs vairs tā, ka kāds atnāks, izdarīs, nokārtos pašu iedzīvotāju vietā.

Tagad ietves, agrāk – iebristas takas

Ligita Miezīte, Gulbenes labiekārtošanas iestādes vadītāja:



- Šodien cilvēku prasības pret vides pieejamību ir palielinājušās, iecietība un pacietība - samazinājusies. Tiem, kuri piesauc padomju laikus un uzskata, ka tad ziemā ietves Gulbenē bija vairāk nokaisītas un brauktuves tīrākas, es gribētu iebilst. Pati esmu piedzīvojusi padomju laikus šajā pilsēta. Manā bērnībā Gulbenē gar privātmājām bija vienkārši iebrista taciņa. Neviens ne nu ko kaisīja, ne bēra slīdamības samazināšanai. Tā ka būsim reāli! Nezinu, kuram tad nu padomju laikos Gulbenē ziemā ir bijis labāk nekā tagad. Padomju gados es uz skolu Gulbenē gāju ne jau pa ietvi, bet pa ielu. Un bridu pa kupenām! Labi, ja, nākot no skolas pēcpusdienā uz mājām, iela bija iztīrīta. Toreiz vēl automašīnām nebija ziemas riepu. Tagad ir! Taču agrāk cilvēki zināja, ka jāvalkā gadalaikam piemēroti apavi. Tagad, šķiet, daudzi aizmirst par to padomāt un vainu uzveļ visam kam, lai tikai pašiem ne par ko nebūtu jāatbild, ja uz ielas gadās paslīdēt. Kaut kas nav pareizi mūsu pašu domāšanā.

Materiāls ir sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem