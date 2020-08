Lasītāji portālā “Dzirkstele.lv” aktualizējuši melnā gulbja Heinriha dzīvi Spārītes parka dīķī Gulbenē. Daļu iedzīvotāju un arī pilsētas viesu melnais gulbis nevis iepriecina, bet gan izraisa žēlumu, jo tas vientuļi pavada dienas parkā. Zināms, ka otrs gulbis Marisa pirms aptuveni četrarpus gadiem gāja bojā.

Abus melnos gulbjus gulbeniešiem uzdāvinājis Malēniešu klubs no Cēsīm. Pašvaldība tiem iekārtoja vasaras mītni Spārītes parkā. Gulbenes melnajiem gulbjiem vārdi tika doti par godu Vecgulbenes baronu Volfu mīlas pārim – Heinriham un Marisai.

Ornitologs Gaidis Grandāns “Dzirkstelei” uzsver, ka tas ir mājputns. “Par viņa psihi, kā viņš jūtas, neviens jau nevar atbildēt. Viņa psihē nevaram ielīst. Varbūt arī gulbis jūtas ļoti labi. Droši vien labāk būtu, ja tur būtu divi gulbji. Jautājums iedzīvotājiem, ko viņi vēlas - vienu vai vairākus? Visticamāk, iedzīvotājiem būtu interesantāk, ja tie tur būtu divi, bet tādā gadījumā ir jānoskaidro dzimums. Cēsīs ir melnie gulbji. Tur, man šķiet, ir divi vai pat vairāki. Dabīgi, tās arī ir kaut kādas izmaksas,” saka ornitologs.

Pirms dažiem gadiem pašvaldība “Dzirksteli” informēja, ka gulbim tiks meklēta draudzene. Vaicājot tagad, vai varam cerēt, ka būs arī otrs melnais gulbis, Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Kalmane atbild: “Pašlaik nav konkrēta viedokļa šajā jautājumā. Notiek diskusija. Zināms tas, ka šogad nekādu izmaiņu nebūs. Heinrihs pašlaik turpinās mitināties Spārītes parkā.”

Pie Heinriha Spārītes parkā reizēm ciemojas lielais baltais gārnis. Bet, kā uzsver G.Grandāns, tas nav ieradies, lai mielotos ar melnajam gulbim paredzēto ēdienu. “Gārnis ir tīrais gaļēdājs. Varbūt kādu vardi paņem uz kārā zoba, bet jebkurā gadījumā viņš ir gaļēdājs. Tam nav saistības ar to, ka viņš tur lido, lai piebarotos no tā, ko dod ēst gulbim. Augusts ir tas laiks, kad gārņi parādās visur kur. Tuvākā vieta, kur tie ligzdo, ir Lubāna mitrājs, bet šis droši viens ir atlidojis sazin no kurienes. Tagad augustā gārņi ir katrā slapjā vietā. Pēc kāda laika tas, visticamāk, arī pazudīs. Tā vajadzētu būt,” stāsta G.Grandāns.

Viņš stāsta, lai arī masveidīgākā gājputnu rudens migrācija Latvijā parasti notiek rudenī, un tas ir arī pamanāmi, jo zosis un dzērves sāk lasīties baros, arī tagad kustība jau notiek. “Tas ir nedēļas jautājums, un masveidā pazudīs svīres. Aptuveni 15. līdz 20.augustā prom dodas stārķi. Tas, protams, notiek lēnā garā, līdz ar to nav tik manāmi,” saka ornitologs.