Mežistrādes uzņēmuma "Grantiņi 1" peļņa pērn pārsniedz vienu miljonu eiro

Rankas pagasta mežistrādes uzņēmums "Grantiņi 1" pērn strādāja ar 15,724 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 38,5 procentiem vairāk nekā pirms gada, savukārt kompānijas peļņa palielinājusies vairākkārt - līdz 1,026 miljoniem eiro, informē aģentūra "Leta".

Portālā "Firmas.lv" uzņēmuma vadības ziņojumā teikts, ka kompānija pagājušajā gadā guva ieņēmumus no mežizstrādes un ar to saistītajiem pakalpojumiem. Uzņēmums galvenokārt iepirka un izstrādāja cirsmas. Gatavā produkcija galvenokārt tika realizēta Latvijas tirgū - kompānijas realizācija vietējā tirgū veidoja 88,3% no kopējā apgrozījuma, bet realizācija Eiropas Savienības valstīs - 11,7% no kopējā apgrozījuma.

Kompānijas vadība norāda, ka aizvadītajā gadā situācija kokmateriālu tirgū nav būtiski mainījusies - novērojams neliels kokmateriālu cenu kāpums. Pērn kompānija turpināja ražot un realizēt šķeldu, kuras pārdotais apmērs palielinājies par 56 procentiem.

"Grantiņi-1" ir reģistrēta 1993.gadā un kompānijas pamatkapitāls ir 2842 eiro. Kompānijas vienīgais īpašnieks ir Aldis Stūriška.