Milzu kailgliemeži tik masveidīgi nevairojas kā Spānijas kailgliemeži

Uz “Dzirksteles” redakciju kādā rītā atnāca gulbeniete, kas dzīvo vienā no Bērzu ielas privātmājām. Pēc publikācijas par Spānijas kailgliemežiem, kas bija mūsu 14. jūlija numurā, lasītāja saprata, ka arī viņas dārzā ir viens no rakstā attēlotajiem kaitēkļiem.

Slēpjas arī šķūnī

“Varbūt, ka no kaimiņiem man tas atnācis, jo tur arī esot. Šis man šogad ir otrs, ko esmu ieraudzījusi, bet vēl tie noteikti ir salīduši šķūnī,” stāsta gulbeniete. Par atnesto gliemezi viņa pati saka, ka tas esot vēl neliels un jauns, tie, kas esot noslēpušies, esot vēl lielāki. Viņa nezina, kā cīnīties ar šo svešzemnieku un kā viņu sauc. Ar parastajiem gliemežiem tiekot galā, savācot spainī.

“Pamanīju šos jau pirms pāris gadiem savās zemenēs. Atceros, kad to ieraudzīju, vienkārši iemetu bedrē un uzbēru zemi virsū. Viņi noteikti ievesti no ārzemēm ar puķu stādiem. Pietiek jau ar vienu, lai pēc tam savairotos. Viņi īpaši apēd ogulājus. Dzinu toreiz prom. Pērn es divus noķēru, uzreiz ar lāpstu pa vidu, jo noēd visu un pārvietojas stipri ātrāk nekā tie, kas ar “mājiņām”. Vēlāk es to ieraudzīju savā šķūnī,” norūpējusies ir mūsu lasītāja.

Kailgliemežiem labs gads

Kopā ar lasītāju aplūkojām atnesto kailgliemezi un sazinājāmies ar bezmugurkaulnieku sugu ekspertu Mārtiņu Kalniņu. “Tas nav Spānijas kailgliemezis. Tas ir milzu kailgliemezis (Limax maximus). “Spānis” ir vienkrāsains, tikai krāsas toņi var būt dažādi. Šogad kailgliemežiem labs gads – visām sugām ir daudz novērojumu. Bet pēc maniem ilggadīgiem novērojumiem vietās, kur milzu kailgliemezis ir sastopams, viņš dzīvo, bet masveidīgi nesavairojas. Protams, ir labāk un sliktāki gadi, bet ar “spāņa” masveida savairošanos nevar pat salīdzināt.”

“Dzirkstelē” jau publicējām entomologa Voldemāra Spuņģa stāstīto, kā atšķirt kailgliemežus. Gulbenes novadā vēl neesot apstiprināta Spānijas kailgliemeža klātbūtne. Spānijas kailgliemeža krāsa ir no oranžas līdz tumšbrūnai, var būt arī melna vai dzeltenīga. Ja tas esot sarāvies, tad ķermenis ir izteikti grubuļains.

Milzu kailgliemezi var atšķirt pēc krāsas. No virspuses tas ir raibs, pēda no apakšpuses ir vienkrāsaina, pelēka.

Iedzīvotāji tiek aicināti arī par saviem atradumiem ziņot portālā “Dabasdati.lv”.