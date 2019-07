Mobilais mamogrāfs tomēr brauc uz Gulbeni

Šādu tiešu informāciju no pakalpojuma sniedzēja šonedēļ saņēma “Dzirkstele”. Šonedēļ 17. un 18.jūlijā mamogrāfs pēc iepriekšēja telefoniska pieraksta pacientes krūšu pārbaudei (ar Nacionālā veselības dienesta uzaicinājuma vēstuli – par brīvu) pieņēma Gulbenes slimnīcas teritorijā. Uz Gulbeni, kā noskaidrojusi “Dzirkstele”, mobilais mamogrāfs brauc no divām medicīnas iestādēm - "Veselības centrs 4" un "Dziedniecība". Par situāciju, kādas grūtības varētu būt mobilā mamogrāfa regulāriem braucieniem uz Gulbeni ir ieinteresējusies arī SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” valdē esošā Alīda Vāne. Viņa jautājusi Nacionālā Veselības dienesta direktorei Ingai Milaševičai un saņēmusi šādu atbildi: “2019.gada jūlijā mobilā mamogrāfa pakalpojums būs pieejams Gulbenes pilsētā 17. un 18. datumā, 2019.gada augustā pakalpojums plānots 7., 14. un 29. datumos. Tika saņemts skaidrojums no pakalpojuma sniedzējiem, ka pēdējo divu mēnešu laikā pakalpojumu sniedzējs nav varējis saskaņot jautājumu par mobilā autobusa stāvēšanas vietu Gulbenes pilsētā, kur būtu pieejams trīs fāzu elektrības pieslēgums, kas nepieciešams mobilam mamogrāfam. Dienests ir veicis pārrunas ar mobilās mamogrāfijas pakalpojuma sniedzējiem ar lūgumu turpmāk nodrošināt pakalpojuma pieejamību Gulbenes pilsētā vismaz reizi divos mēnešos. Informējam, ka plānojam pārskatīt līguma nosacījumus, lai izvirzītu kritērijus mobilā mamogrāfijas autobusa grafika saskaņošanai.“

“Dzirkstele” aicināja Gulbenes novada pašvaldības amatpersonas iesaistīties šīs problēmas risināšanā. Rezultātā novada sociālā vadītājs Jānis Antaņevičs “Dzirksteli” informēja: “Augustā konkrētajos mobilā mamogrāfa ierašanās datumos tā pakalpojums tiks nodrošināts Bērzu ielā 20.”