2000 eiro no Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs ir saņēmis, lai varētu restaurēt Beļavā dzimušā gleznotāja un jurista Leo Svempa (1897-1975) memoriālos priekšmetus. Pavisam ir paredzēts restaurēt trīs novadniekam piederējušās mēbeles – kumodi, sekretāru un krēslu.

“Kopumā nepieciešamais finansējums ir pāri 7000 eiro. Ieguvām daļu no nepieciešamās summas. Varēsim izmantot naudu iesākumā vienas mēbeles - kumodes - restaurācijai. Noteikti vajadzēs pašvaldības līdzfinansējumu – 200 eiro,” “Dzirkstelei” stāsta muzeja direktore Valda Vorza.

Pašvaldības izpilddirektore Lienīte Reinsone publiski nesen sacīja, ka ir informēta par VKKF piešķirto finansējumu un to, ka vajadzēs arī pašvaldības līdzfinansējumu, tas tikšot nodrošināts.

V.Vorza teica, ka nākamgad turpinās rūpēties par VKKF atbalsta piešķiršanu, lai varētu restaurēt arī citas L.Svempa mēbeles. Tās visas pēc tam nonāks Stāmerienas pilī, kur pēc remontdarbu pabeigšanas atradīsies pastāvīga muzeja ekspozīcija. V.Vorza piebilda, ka ir plānots papildināt L.Svempa memoriālo ekspozīciju, iegūstot jaunus priekšmetus. Esošās kolekcijas paraugi bija skatāmi Stāmerienas pilī pirms tās restaurācijas 2017.gadā. Jau rakstījām, ka eksponēšanai Stāmerienas pilī muzejs ir sarūpējis L.Svempa gleznas, viņa kolekcionētos mākslas priekšmetus (viņam mīļā tēma - zilie šķīvji) un priekšmetus (gan saistītos ar L.Svempa biogrāfiju, gan nesaistītos), kas saņemti dāvanā no Rundāles pils muzeja.

V.Vorza saka – tikko Rīgas pirmizrādi piedzīvojušajā Vācijas, Latvijas un Itālijas kopražojuma dokumentālajā filmā “Geparda dzimšana” Stāmerienā filmētajos pils skatos bija manāmi logu aizkari, kuri ir ekspozīcijas priekšmets no Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja krājuma. Arī pils iekšskatos ir redzami muzeja ekspozīcijas priekšmeti. “Lai radītu noskaņu, filmā ļoti veiksmīgi un simpātiski ir izmantota mūsu ekspozīcija. Biju gandarīta to redzēt,” uzsver V.Vorza. Gulbenē šo Luidži Falorni filmu varēs noskatīties kultūras centrā 13.novembrī pulksten 18.30. Filmas centrā ‒ vācbaltiešu baronese, psihoanalītiķe Aleksandra fon Volfa, Stāmerienas pils saimniece, un itāļu rakstnieks Džuzepe Tomazi di Lampedūza, labi zināmā romāna “Gepards” autors.