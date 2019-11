Mūžībā pavadot Ivaru Susekli

Sagaidot Latvijas 101. dzimšanas dienu, mūžība ir pieskārusies Ivaram Suseklim (1957.21.06. - 2019.19.11.) - cilvēkam, kurš daudz ir darījis savas Gulbenes, novada un vietējās sabiedrības labā.

Vēl dienā viņš bija Rīgā, izjuta 18.novembra gaisotni, vakarā Ivars savās mājās pie miera devās labā garastāvoklī un vairs nepamodās. Neviens, arī Ivars pats, nenojauta, ka tā notiks. Pēkšņi un negaidot Ivars ir devies iesaukumā. Kā karavīrs. Uz neatgriešanos. Laikam taču viņa pēdējā doma un sajūta bija mīlestība un lepnums par savu Latviju. Viņš vienmēr ir bijis brīvvalsts patriots, bijis aktīvs tautfrontietis Atmodas laikā, darbojies Latvijas Tautas frontes Gulbenes nodaļas domes sastāvā blakus Nacionālo bruņoto spēku šobrīd atvaļinātajam ģenerālmajoram Jurim Zeibārtam.

Ivars vēl turpināja darbu akciju sabiedrībā “Sadales tīkls” - viņš taču vēl nebija sasniedzis pensijas vecumu! Ivars bija ne tikai Latvijas, bet arī Gulbenes Tautas teātra patriots. Spēlējis režisores Edītes Siļķēnas vadībā. Ivaram ir bijis vairāk nekā 20 lomu Gulbenes Tautas teātrī un arī loma šopavasar Stāmerienas pilī uzņemtajā spēlfilmā “Gads pirms kara” (režisors Dāvis Sīmanis), kura vēl nav piedzīvojusi pirmizrādi. Viņš ir bijis saulains, dzirkstošs Ābrams izrādē “Skroderdienas Silmačos” blakus Kārļa Karoļa (“Misters Gulbene 2004” un “Misters Latvija 2005”) Joskem. Viņi 2008.gadā abi Latvijas Dziesmu svētku laikā Vērmanes dārzā Rīgā tik aizrautīgi improvizēja, izklaidējot publiku, ka par to rakstīja pat izdevums “Latvija Amerikā”. Ivars bija populārs, spilgts aktieris. Intervijā “Dzirkstelei” viņš reiz formulēja, ko viņam nozīmē būšana teātrī: “Tas nāk no sirds. Tas ir kaut kas vairāk par “mīl-nemīl” attiecībām. Teātrī es izpaužos.” Lielisks bija viņa skatuves tandēms ar aktrisi Inesi Stalidzāni izrādē “Spāniešu muša”. Tagad viņi abi ir uz mūžības skatuves.

“Paldies, Ivar, par 25 gadiem Gulbenes Tautas teātrī - par izspēlētu mīlestību, jokiem un dzīvi. Tu esi un būsi SAVĒJAIS,” šie režisores Edītes vārdi tikpat labi varētu skanēt Ivara dzimšanas dienā, bet... tagad tie ir atvadu vārdi. Ivara pēdējā režisore Gulbenes Tautas teātrī Ineta Krastiņa stāsta – vēl oktobrī viņš Lietuvas sadraudzības pilsētā Rokišķos pēdējo reizi bija uz skatuves izrādē “Mūsu pokāls”, kur lieliski saspēlēja ar Gulbenes aktieriem Valti Kraukli un Ivaru Kupču. “Ivars ilgi domāja, braukt vai nebraukt ar mums uz Lietuvu, jo tad bija jāatsakās no dalības Gulbenes vidusskolas salidojumā. Viņa izvēle bija par labu teātrim. Ivars gan zīmīgi teica, ka nezina, vai pēc pieciem gadiem savas skolas salidojumā vairs satiks visus, kurus gribēs redzēt,” saka Ineta.

Ivars ir bijis arī ilggadējs novada vēlēšanu komisijas loceklis. Un vēl viņš ir bijis Gulbenes deputāts pirmajā šīs pašvaldības sasaukumā pēc Latvijas neatkarības atgūšanas. Toreiz pašvaldības priekšsēdētāja bija Līga Zitāne, viņas vietnieks – Kārlis Vents. Ivars vadīja ekonomikas un finanšu pastāvīgo komiteju. Viņa darbavieta tolaik bija rūpnīca “Mitran”.

Šodien, 22.novembrī, notiks atvadīšanās no Ivara. No godavīra, kurš bijis labs dēls, brālis, vīrs, tēvs, vecaistēvs. Lai gaišs ir viņa mūžības ceļš!