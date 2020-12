Šodien, 7.decembrī, Gulbenes novadā tika saņemta humānā palīdzība no Zviedrijas labdarības organizācijas, ko atveda Nacionālie bruņotie spēki. Trūcīgām, maznodrošinātām ģimenēm un senioriem to tālāk nogādās Latvijas Sarkanā Krusta Gulbenes komiteja. Par to informē Aizsardzības ministrijas Militāri publisko attiecību departamenta Preses nodaļas vecākā referente Vita Briže.

Decembrī Nacionālie bruņotie spēki vairākām Latvijas pašvaldībām nogādās Zviedrijas labdarības organizācijas “Erikshjälpen” sarūpēto humāno palīdzību, lai sniegtu atbalstu sociāli mazaizsargātajiem iedzīvotājiem – trūcīgām, maznodrošinātām ģimenēm un senioriem.



Humānā palīdzība, apģērbs dažādām sezonām, decembrī sasniegs arī Aknīstes, Bauskas, Balvu, Viļakas, Alūksnes, Rugāju, Saldus, Brocēnu un Skrundas novadus.



“Jau tuvākajās dienās dosimies uz pilsētām un novadiem visos Latvijas reģionos, lai nogādātu Zviedrijas labdarības organizācijas sarūpēto apģērbu, kuru Latvijas pašvaldību sociālie dienesti un nevalstiskās organizācijas izsniegs tiem iedzīvotājiem, kuriem materiāls atbalsts nepieciešams visvairāk,” pauž Nacionālo bruņoto spēku virskapelāns Elmārs Pļaviņš.

Sadarbību ar Vācijas un Zviedrijas nevalstiskajām organizācijām koordinē Nacionālo bruņoto spēku Kapelānu dienests. Kapelānu dienests arī regulāri sadarbojas ar Ukrainas armijas atbildīgajām struktūrvienībām, lai sniegtu atbalstu Ukrainas karavīriem un civiliedzīvotājiem.