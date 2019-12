Nākamgad izmaiņas Jēkabpils - Alūksne maršrutā nav plānotas

“Dzirksteles” lasītājs Dzintars Krevics ar “Dzirksteles” starpniecību vēlas noskaidrot, vai tiešām ar jauno gadu tiek slēgts autobusa maršruts Jēkabpils-Alūksne, kas kursē caur Gulbeni.

Atbild Valsts SIA “Autotransporta direkcija” sabiedrisko attiecību speciāliste Lilita Pelčere: “Nākamgad izmaiņas maršrutā Jēkabpils-Alūksne nav plānots veikt. Šis maršruts nav iekļauts izsludinātā iepirkuma dokumentācijā, un tas nozīmē, ka pasažieru pārvadājumi tajā netiks veikti no 2021.gada. Statistika liecina, ka pasažieri nebrauc visu maršrutu, bet brauc tikai konkrētus posmus. Tajos tiks veidoti vietējās nozīmes maršruti, kas savienos apdzīvotās vietas un pieturas, kur cilvēki reāli arī brauc. Tāpat vidējais pārvadāto pasažieru skaits autobusā ir ļoti mazs, un ieņēmumi no biļetēm sedz tikai 25 līdz 29 % no visām maršruta uzturēšanas izmaksām, kas starppilsētu maršrutiem ir ārkārtīgi zems rādītājs. Atgādinām, ka maršrutu tīkls ir mainīgs – mainoties pasažieru braukšanas paradumiem, samazinoties vai palielinoties pasažieru skaitam kādā maršrutā vai reisā, mēs vēlreiz izvērtējam iespējamās korekcijas maršrutu tīklā. Maršruti, kas ir pieprasīti un kuros pasažieri ikdienā patiešām brauc, netiek optimizēti.”