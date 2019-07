Nākotnes ielā Gulbenē uz laiku mainīta satiksmes organizācija

No 26.jūlija līdz 30.augustam Nākotnes ielas iekšpagalmos (posmā no Blaumaņa ielas 24 līdz daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai 29, posmā no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 28 līdz daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai 27 un gar daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 27 mainīta satiksmes organizācija. Par to informē www.gulbene.lv. Šajā periodā asfaltēto brauktuvi atļauts izmantot kustībai abos virzienos. Vēršam uzmanību, ka asfaltēto brauktuvi nedrīkst izmantot kā stāvlaukumu automašīnu novietošanai uz nenoteiktu laiku. Jāņem vērā, ka objektā joprojām notiks būvdarbi. Kamēr bruģētās automašīnu stāvvietas ir norobežotas, tikmēr tās izmantot aizliegts. Ar satiksmes organizācijas shēmu var iepazīties www.gulbene.lv.