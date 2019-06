Nākotnes ielas Gulbenē projektam pašvaldība atrod naudu

Nākotnes ielas rekonstrukcijas 3.kārtai Gulbenē no ceļu fonda pašvaldība plāno novirzīt 196 636,80 eiro, vienlaikus pārskatot un pārformējot citas ieceres novadā saistībā ar šā fonda līdzekļu izlietojumu. Deputāti par to balsos 27.jūnija domes sēdē.

Gatavojoties tai, tautsaimniecības un finanšu komitejas sēdē iecere jau tika akceptēta. Pašvaldības attīstības un projektu nodaļas vadītājs Jānis Barinskis deputātiem skaidroja, ka šāds risinājums atrasts, jo “dzīve ievieš savas korekcijas”. Ar to viņš domāja neiespējamību šobrīd no valsts saņemt kreditēšanu pašvaldības ieceru realizācijai. Lai varētu pabeigt Nākotnes ielas projektu, pašvaldība plāno uz nenoteiktu laiku atturēties no domas par Baložu ielas sakārtošanu, saistībā ar kuru gan joprojām vēl nav beigusies pašvaldības tiesvedība ar būvnieku par nekvalitatīvi veiktajiem darbiem. Tāpat ir pārskatītas un pagaidām atliktas vēl citas ieceres. Ceļu fonda mērķdotācijas sadale, kura iepriekš bija apstiprināta 25.aprīļa domes sēdē, tagad tiek pārprecizēta tā, lai maksimāli nauda tiktu novirzīta Nākotnes ielai.