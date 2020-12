Neizdodas nodot ūdens skaitītāja rādījumus "Gulbenes namiem"

Seniore Anna Zemniece no Kalnienas ar “Dzirksteles” palīdzību, vēlas noskaidrot, ko darīt, ja jau otro mēnesi neizdodas nodot ūdens skaitītāja rādījumus, zvanot uz tālruni 68627722.

“Visu laiku atbild automātiskais atbildētājs, un es nevaru nodot ūdens skaitītāja rādījumus. Nekad nevienam neesmu palikusi parādā, bet man jau tagad iekrājies parāds par diviem mēnešiem. Bet es no sirds zvanu uz šo tālruni, bet man neizdodas. Ar datoru rīkoties nemāku. Ko man darīt?" palīdzību lūdz A.Zemniece.

Atbild SIA “Gulbenes nami” valdes locekle Inta Petroniene: “SIA “Gulbenes nami” informē, ka ūdens skaitītāja rādījumus var nodot: namu apsaimniekošanas sistēmā “Webnams.gulbenesnami.lv”; tiešsaistes norēķinu platformā “Bill.me”; nosūtot informāciju uz e-pastu “info@gulbenesnami.lv”; nosūtot īsziņu (norādot klienta Nr. vai adresi) uz tālruni 28011301. Ūdens skaitītāja rādījumus var nodot laika posmā no 25. līdz 27.datumam, izvēloties vienu no piedāvātajām iespējām. Visiem pakalpojumu sniedzējiem informatīvajam tālrunim ir pieslēgts zvanu pārvaldnieks, tāpēc klientam ir jāizvēlas sarunas temats, nospiežot attiecīgo taustiņu. Skaitītāju rādījumu iesniegšanas gadījumā tas ir taustiņš 2 (prakse pierāda, ka cilvēki dažreiz spiež nepareizos taustiņus). Taču, ja visi operatori būs aizņemti, savienojums būs jāgaida, iespējams, pat ilgi. Skaitītāju rādījumu nodošanas laikā uz informatīvo tālruni vienlaikus tiek saņemti daudzi desmiti, pat simti zvanu. Protams, ka divi darbinieki (pēc SIA “Alba” pievienošanas – trīs darbinieki) nespēj vienlaikus pieņemt un apkalpot tik daudzus zvanus, jo vienlaikus tiek veikta arī rādījumu ievadīšana sistēmā, tādēļ SIA “Gulbenes nami” atkārtoti aicina skaitītāju rādījumus pēc iespējas nodot elektroniskā veidā. Piemēram, periodā no 25. līdz 28.datumam uz SIA “Gulbenes nami” informatīvo tālruni septembrī saņemti 557 zvani, oktobrī – 522, bet novembrī – 921.Tāpat pagastu iedzīvotājiem pastāv iespēja skaitītāju rādījumus nodot pagasta pārvaldē, kas savukārt tos nosūtīs SIA “Gulbenes nami”.”