Neļauj deputātam Intaram Liepiņam atteikties no algas par labu bērnudārzam

Noraidīta vietējā deputāta Intara Liepiņa iniciatīva atteikties no savas pašvaldības budžetā ieplānotās algas 3600 eiro, novirzot šo summu Lejasciema bērnudārzam sporta inventāra iegādei.

Janvāra finanšu komitejas sēdē iniciatīva neguva atbalstu. Par I.Liepiņa priekšlikumu nenobalsoja neviens no 7 finanšu komitejas locekļiem. Līdz ar to deputāta iniciatīva netiek virzīta apstiprināšanai domes sēdē.

Pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītāja Sanita Mickeviča sacīja, ka deputāta piedāvājuma būtība ir “pretēja budžeta plānošanas principiem”. Deputāte Ilze Mezīte teica, ka I.Liepiņa iniciatīva “ir patiesībā apsveicama”. Viņa gribēja zināt, par cik ilgu laika periodu deputāts vēlas atteikties no savas algas, novirzot to bērnudārzam. S.Mickeviča teica, ka runa ir par potenciālo deputāta pusgada atalgojumu, par precīzu summu un tieši te esot pretruna ar budžeta plānošanas principiem.

Pašvaldības Grāmatvedības nodaļas vadītāja Aija Kļaviņa paskaidroja, ka deputāts var ziedot savu algu, bet citādā veidā. S.Mickeviča norādīja, ka ziedot var, tikai ievērojot likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”. A.Kļaviņa teica – I.Liepiņam katru mēnesi ir jāaizpilda deputāta darbu tabele, jo pēc tās tiek aprēķināta alga katru mēnesi, un katru mēnesi no šīs algas ir arī jāsamaksā sociālais nodoklis.

Deputāts Normunds Mazūrs pauda, ka šim jautājumam tiekot veltīts pārāk daudz laika. Ja cilvēks vēloties un viņam ir līdzekļi, var ziedot, savukārt domei atliek tikai nobalsot par ziedojuma pieņemšanu - neesot ko te “smukumus taisīt”. “Esi nopelnījis – ziedo!” sacīja N.Mazūrs. Taču viņš nesaprotot konkrēto situāciju, “ņemot vērā, ka cilvēkam ir bezdarbnieka statuss”.