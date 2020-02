Apmēram 1360 eiro no pašvaldības budžeta būtu izmaksājis četru Gulbenes novada pašvaldības pārstāvju komandējums no 6. līdz 9.februārim uz Balmazujvarošas pašvaldību Ungārijā, lai piedalītos labdarības ballē un runātu par iespējamo turpmāko starptautisko sadarbību kultūras, sporta un varbūt arī uzņēmējdarbības jomā. “Dzirkstele” to uzzināja novada domes 30.janvāra sēdē.

No 12 deputātiem, kuri piedalījās šajā sēdē, 9 balsojot atbalstīja šo braucienu. Pret balsoja Intars Liepiņš un Andris Vējiņš. Balsojumā nepiedalījās domes priekšsēdētājs Normunds Audzišs, jo viņš pats ir Ungārijas komandējuma delegācijas sastāvā kopā ar izpilddirektori Lienīti Reinsoni, viņas vietnieku Sandi Sīmani un sabiedrisko attiecību vecāko speciālisti Guntu Kalmani. Deputāte Ilze Mezīte rosināja, ka uz Ungāriju jābrauc arī kādam vietējam tūrisma speciālistam. G.Kalmane atbildēja, ka šāds speciālists aprīlī piedalīsies braucienā uz Sicīliju, kas būs saistīts ar Stāmerienas pils kā tūrisma objekta popularizēšanu. L.Reinsone informēja, ka februārī tiks izsludināts konkurss uz pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” direktora vakanci.

Domes sēdē nepiedalījās Anatolijs Savickis, Larisa Cīrule, Guna Pūcīte, Normunds Mazūrs un Ieva Grīnšteine.

7.februārī “Dzirkstele” saņēma ziņu no Gulbenes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistes Guntas Kalmanes, kura precizē: “Ungārijā neatrodas 4 cilvēki. Neprecīza informācija.” Uz jautājumu, kurš tad ir palicis Gulbenē, viņa atbildēja, ka tas ir pašvaldības izpilddirektores vietnieks Sandis Sīmanis. Tas nozīmē, ka mazāka naudas kopsumma, nekā sākumā tika rēķināts, tiek tērēta no pašvaldības budžeta komandējumam uz Ungāriju.