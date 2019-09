Valsts SIA „Autotransporta direkcija” informē, ka pamatojoties uz to, ka ir jāoptimizē maršrutu tīkls, un sakarā ar to, ka šobrīd nepietiek līdzekļu līgumu par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu pilnīgai izpildei un ir nepieciešams iekļauties valsts budžeta piešķirtajā finansējumā, direkcija ierosina slēgt maršrutu Nr.7706 Alūksne-Velēna-Madona ar reisiem pulksten15:50 no Alūksnes un pulksten 08:15 no Madonas, ar izpildi pirmdienās, trešdienās, piektdienās, sestdienās un svētdienās.

Valsts SIA „Autotransporta direkcija” norāda, ka pasažieru skaits maršrutā Alūksne-Velēna-Madona ir neliels – vidēji reisā 12 pasažieri, autobusa noslodze – 4 pasažieri un valsts dotāciju segums pār izdevumiem 2018. gadā ir 89 procenti. Vienā no reisiem tiek pārvadāti vidēji divi pasažieri. Pārsvarā pasažieri minēto maršrutu izmanto, lai pārvietotos viena novada teritorijas ietvaros, kur sabiedriskā transporta pakalpojumus iespējams nodrošināt ar citiem vietējās nozīmes maršrutiem.

Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar Sabiedriskā transporta padomes 2019. gada 5. augusta lēmumu „Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos” 5.3.punktu, direkcija veica šādus grozījumus 2008. gada 24. novembra līgumā Nr. 2008/01-K-A/2-02 par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu: slēdz reģionālās nozīmes maršrutu Alūksne-Velēna-Madona ar reisiem pulksten 15:50 no Alūksnes un pulksten 08:15 no Madonas ar reisu izpildi pirmdienās, trešdienās, piektdienās, sestdienās un svētdienās.

Grozījumi stāsies spēkā ar šā gada 1.oktobri.