No 12.maija sabiedriskajā transportā jālieto mutes un deguna aizsegs

Pēdējo nedēļu laikā pasažieru skaits turpina palielināties, tāpēc, lai mazinātu vīrusa COVID-19 izplatīšanās risku, no 12.maija pasažieriem, braucot sabiedriskajā transportā, jālieto mutes un deguna aizsegs, piemēram, sejas maska, respirators, šalle, lakats u.tml.

“Ņemot vērā, ka reģionālo maršrutu autobusos pasažieru uzņemšana notiek pa priekšējām durvīm, autobusa vadītājs var atteikt iekāpšanu pasažieriem, kuriem nav attiecīgā aizsega,” uzsver VSIA “Autotransporta direkcija” sabiedrisko attiecību vadītāja Zane Plone.

No rītdienas vairs nebūs spēkā nosacījums par pasažieru skaita ierobežošanu vienā sabiedriskajā transportlīdzeklī, pārdodot biļetes ne vairāk kā 50 % no sēdvietu skaita, tomēr, kur tas iespējams, pasažieriem autobusa un vilciena salonā vispirms jāieņem sēdvietas pamīšus, ievērojot divu metru distanci citam no cita. Tāpat, ja autobusa vadītāja kabīne nav nodalīta no pārējā autobusa salona, pasažieri nevarēs ieņemt sēdvietas, kas atrodas aiz šofera.

“Rūpējoties par pasažieru drošību un veselību, pārvadātāji katru dienu dezinficē transportlīdzekļus, īpašu uzmanību pievēršot virsmām, kurām pasažieri biežāk pieskaras. Vairāki pārvadātāji autobusos nodrošina roku dezinfekcijas līdzekļus. “Autotransporta direkcija” aicina pasažierus izvērtēt sava brauciena nepieciešamību un, ja ir iespējams, izvēlēties citas pārvietošanās alternatīvas. Tomēr, ja citas iespējas nav, aicinām braukt laikā, kad sabiedriskajā transportā ir mazāk pasažieru, iegādājoties biļeti internetā, autoostā vai autobusā, maksājot ar bankas karti,” saka Z.Plone.