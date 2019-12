No 9.decembra ir izmainīti reģionālās nozīmes autobusu maršruti Gulbenes novadā

No 9.decembra stājas spēkā sabiedriskā transporta izmaiņas reģionālās nozīmes autobusu maršrutos Gulbenes novadā, informē SIA "Gulbenes autobuss" valdes loceklis Gundars Kristapsons.



Reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 5541 Gulbene-Ranka-Rēveļi reisam Nr. 01, kas no Gulbenes autoostas atiet plkst. 14:00, grozīts pienākšanas laiks starp pieturām, rezultātā mainās pienākšanas laiks galapieturā "Rēveļi" - plkst. 15:05 (šobrīd plkst. 15:10); slēdz reisu Nr. 06, kas no pieturas "Rēveļi" atiet plkst. 15:15; tiks aklāts reiss Nr. 08, kas no pieturas "Rēveļi" aties plkst. 15:05 (izpilde no pirmdienas līdz piektdienai.



Reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6010 Gulbene-Ūdrupe reisam Nr. 04 plkst. 17:20 no pieturas "Ūdrupe" grozīts pienākšanas laikus starp pieturām, rezultātā mainās pienākšanas laiks galapieturā Gulbenes autoostā - plkst. 18:55 (šobrīd plkst. 19:05).

Reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6025 Gulbene-Stari reisam Nr. 60, kas no pieturas "Stari" atiet plkst. 14:05, grozīts pienākšanas laiks starp pieturām, rezultātā mainās pienākšanas laiks galapieturā Gulbenes autoostā - plkst. 14:40 (šobrīd plkst. 14:45).



Reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6027 Gulbene-Aduliena-Tirza reisam Nr. 05, kas no Gulbenes autoostas atiet plkst. 06:45, grozīts pienākšanas laikus starp pieturām, rezultātā mainās pienākšanas laiks galapieturā "Tirza" - plkst. 07:50 (šobrīd plkst. 07:55); reisu Nr. 06, kas no pieturas "Tirza" atiet pulksten 08:00, slēdz; tiks .atklāts reiss Nr. 14, kas no pieturas "Tirza" atiet plkst. 07:55 (izpilde no pirmdienas līdz piektdienai mācību laikā; reisam Nr. 07, kas no Gulbenes autoostas atiet plkst. 15:25, tiek grozīti pienākšanas laiki starp pieturām, rezultātā mainās pienākšanas laiks galapieturā "Tirza" - plkst. 16:30 (šobrīd plkst. 16:35); reiss Nr. 08, kas no pieturas "Tirza" atiet plkst. 16:40, tiek slēgts; tiek atklāts reiss Nr. 16, kas no pieturas "Tirza" atiet plkst. 16:35 (izpilde no pirmdienas līdz piektdienai mācību laikā); reisam Nr. 09, kas no Gulbenes autoostas atiet plkst. 06:45, tiek grozīti pienākšanas laiki starp pieturām, rezultātā mainās pienākšanas laiks galapieturā "Tirza" - plkst. 07:50 (šobrīd plkst. 07:55); reiss Nr. 10, kas no pieturas "Tiza"atiet plkst. 08:00, tiek slēgts"; tiek atklāts reiss Nr. 18, kas plkst. 07:55atiet no pieturas "Tirza" (izpilde pirmdienās un piektdienās skolēnu brīvdienās); reisam Nr. 11, kas plkst. 15:25 atiet no Gulbenes autoostas,tiek grozīti pienākšanas laiki starp pieturām, rezultātā mainās pienākšanas laiks galapieturā "Tirza" - plkst. 16:30 (šobrīd plkst. 16:35); reiss Nr. 12, kas plkst. 16:40 atiet no pieturas "Tirza", tiks slēgts; tiek atklāts reiss Nr. 20 plkst. 16:35, kas atiet no pieturas "Tirza" (izpilde pirmdienās un piektdienās skolēnu brīvdienās).

Reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6028 Gulbene-Daukstes-Jaungulbene reisam Nr. 11, kas plkst. 14:00 atiet no Gulbenes autoostas, grozīti pienākšanas laiki starp pieturām, rezultātā mainās pienākšanas laiks galapieturā Gulbenes autoostā - plkst. 15:50 (šobrīd plkst. 15:55);

Reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6015 Gulbene-Letes tiksslēgts reiss Nr. 11, kas plkst. 06:45 atiet no Gulbenes autoostas; tiks atklāts reiss Nr. 13, kas no Gulbenes autoostas aties plkst. 06:35 (izpilde no pirmdienas līdz sestdienai); tiks slēgts reiss Nr. 16, kas plkst. 07:35 atiet no pieturas "Letes"; tiks atklāts reiss Nr. 18, kas plkst. 07:25 atiet no pieturas "Letes" (izpilde no pirmdienas līdz sestdienai).