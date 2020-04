No Gulbenes autobuss uz Valmieru izbrauks agrāk

Valsts SIA “Autotransporta direkcija” informē, ka no 27.aprīļa maršruta Nr.7840 Rēzekne–Valmiera autobuss, kas no Rēzeknes autoostas izbrauc pulksten 6.10, galapunktā pienāks pulksten 10.26 (šobrīd pienāk pulksten 11.17). Tiks saīsināts arī autobusa stāvēšanas laiks Gulbenes autoostā: no Gulbenes autobuss izbrauks pulksten 8.40 (šobrīd atiet pulksten 9.05). Posmā no Gulbenes līdz Smiltenei tiks mainīts arī autobusa apstāšanās laiks pieturās.



“Autotransporta direkcija” aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un paņemt biļeti par savu braucienu, atgādinot, ka statistiku par reisa pieprasījumu veido pasažieriem izsniegtais biļešu skaits. Par konstatētiem biļešu tirdzniecības pārkāpumiem pasažieri var ziņot jebkurā diennakts laikā, sūtot īsziņu vai zvanot pa tālruni 27776621.