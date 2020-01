Sākoties būvniecības sezonai, Gulbenē sāks pārbūvēt Zaļo ielu 288 m garumā no Brīvības ielas. Pārbūves darbus līdz 2020.gada augustam veiks SIA “Rubate” par līgumcenu 240 376,63 eiro (bez PVN), savukārt būvuzraudzības pakalpojumu objektā nodrošinās SIA “KEM” par līgumcenu 6280,00 eiro (bez PVN). Par to informē Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Kalmane.

"Šis ir vērienīgā projekta “Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Brīvības ielas zonā” turpinājums, jo iepriekš noslēgto iepirkumu līgumu rezultātā, kuru ietvaros jau pārbūvēta Lapu iela Beļavas pagastā, Ražotāju iela un Brīvības ielas posms un rotācijas apļa izbūve Gulbenē. Rezultātā ir radies Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējuma ietaupījums, līdz ar to ir iespējams sakārtot vēl vienu objektu. Lapu un Ražotāju iela ekspluatācijā pieņemta jau 2017.gada nogalē, savukārt divus gadus vēlāk – 2019.gada nogalē – noslēdzās būvdarbi uzņēmējdarbībai un tranzītkustībai nozīmīgā objektā – Brīvības ielas posmā un jaunizveidotajā rotācijas aplī. 2020.gada 10.janvārī objekts tika pieņemts ekspluatācijā," skaidro G.Kalmane.

Piebilstams, ka projektu “Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Brīvības ielas zonā” plānots īstenot līdz 2021.gada sākumam.