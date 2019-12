No jauna sāk iztiesāt traģiskāko 2015.gada avāriju Rankā

Vidzemes rajona tiesā Gulbenē 9.decembrī bija paredzēts no jauna sākt skatīt krimināllietu par 2015.gada 26.augustā Rankas pagastā notikušo smago ceļu satiksmes negadījumu. Taču lietas izskatīšana tika atlikta – liecina tiesu portālā ievietotā informācija.

Tiesnese Maija Bogdane, kura tagad skata šo lietu, “Dzirkstelei” skaidro: “Sakarā ar tiesneses Guntas Širakas ilgstošo darba nespēju, lai nodrošinātu lietas izskatīšanu saprātīgā termiņā, Vidzemes rajona tiesas priekšsēdētājs to nodeva izskatīšanai man. Atbilstoši Kriminālprocesa likuma 452.pantā noteiktajam, tā kā mainījies tiesnesis, krimināllietas iztiesāšana tiešām uzsākama no jauna. Taču, ņemot vērā Kriminālprocesa likuma 500.pantā noteikto, iepriekš tiesā nopratinātos lieciniekus, cietušos, ekspertus uzaicina tikai, ja kāds lietas dalībnieks piesaka šādu lūgumu.”

Nākamā tiesas sēde ir noteikta 15.janvārī pulksten 10.30.Vidzemes rajona tiesā Gulbenē sākotnēji šī lieta atradās iztiesāšanā kopš 2016.gada. Ir notikušas daudzas tiesas sēdes un lietas izskatīšana pakāpeniski virzījās uz priekšu.

Runa ir par ceļu satiksmes negadījumu uz Smiltenes šosejas. Toreiz autosadursmi izraisīja no sānceļa izbraukušās smagās automašīnas “MAZ” vadītājs (šobrīd 52 gadu vecs vīrietis). Viņš veda granti, nepārredzēja galveno ceļu, jo redzamību traucēja tā malā stāvošā automašīna “KAMAZ”. Kad vīrietis pēkšņi ieraudzīja pa galveno ceļu tuvojošos vieglo automašīnu “Audi 100”, viņš bremzējis, bet bremzes neesot klausījušas. Izraisītajā sadursmē ar vieglo automašīnu “Audi 100” bojā gāja trīs pasažieri – tobrīd 77 gadus veca sieviete un un viņas 11 un 7 gadus vecās mazmeitas. Traumas guva šīs vieglās automašīnas vadītāja, kurai tagad ir 43 gadi, un pasažieris - viņas mazgadīgais dēls. Noskaidrots, ka negadījuma brīdī “Audi 100” brauca ar atļauto ātrumu – 90 kilometri stundā. “MAZ” braukusi ar aptuveni 50 kilometru ātrumu stundā. Negadījuma brīdī smagā automašīna bija noņemta no uzskaites.Vieglās automašīnas vadītāja, kura negadījumā zaudēja savus piederīgos, no “MAZ” vadītāja prasa piedzīt morālo kompensāciju 30 000 eiro. Krimināllikums par ceļu satiksmes noteikumu vai transportlīdzekļu ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu, ja to izdarījusi persona, kas vada transportlīdzekli, un ja tās rezultātā cietušajam nodarīts smags miesas bojājums vai tā izraisījusi cilvēka nāvi, paredz sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 8 gadiem, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku līdz 5 gadiem.