Gulbenes novada pašvaldība šogad atbalstīs privāto Gulbenes Valdorfa pamatskolu, bet tikai tikpat lielā mērā kā atbalsta savu, pašvaldības, dibināto skolu skolēnus.

Tāds ir novada domes 24.septembra lēmums, kas darbosies ar atpakaļejošu datumu. Sēdē piedalījās un balsoja 16 deputāti, no kuriem 13 bija par, pret balsoja 2, bet 1 balsojumā nepiedalījās.

Lēmums paredz – no 1.septembra līdz 31.decembrim Gulbenes Valdorfa pamatskolai tiek piešķirts ikmēneša finansējums par katru skolēnu 86,51 eiro ar noteikumu, ka šis skolēns ir deklarēts kā Gulbenes novada iedzīvotājs. Lēmumā uzsvērts, ka pašvaldības piešķirtais finansējums ir izmantojams tikai pedagogu darba samaksai.

Iepriekš jau rakstījām, ka šobrīd šajā privātskolā ir trīs skolēni, kuri mācās 1. un 2.klasē.

Domes sēdē izskanēja priekšlikums piešķirt Gulbenes Valdorfa pamatskolai no pašvaldības budžeta tādu ikmēneša finansējumu, kādu skola prasa (1185,49 eiro mēnesī). Šādu priekšlikumu izteica deputāte Ilze Mezīte. Tika balsots arī par viņas piedāvājumu. Rezultāts: par - 6 deputāti, pret - 6, atturas – 4.

I.Mezīte sacīja, ka vēlas, lai pašvaldība atbalstītu biedrību “Gulbenes Valdorfskola”, reklamētu tās iniciatīvu un dažādi atbalstītu šo skolu, “lai tur būtu bērni”. Viņa uzsvēra, ka “tā ir laba lieta un tuvākajā apkārtnē nekā tāda nav”, bet liela daļa “vecāku par to neko nezina”. Esot svarīgi, lai šāda alternatīva “iespēja bērniem būtu arī turpmāk, lai skola attīstās”, jo “bērni ir ļoti dažādi”. Nauda, kuru no pašvaldības prasa privātā skola, nav liela – uzsvēra I.Mezīte. Deputāte Ieva Grīnšteine sacīja, ka atbalsta kolēģes viedokli. Deputāts Gunārs Ciglis sacīja, ka sākotnēji arī viņš vienā no deputātu pastāvīgās komitejas sēdēm 16.septembrī izteicis priekšlikumu par pašvaldības finansiālā atbalsta sniegšanu Gulbenes Valdorfa pamatskolai tās prasītajā apmērā. Tomēr diskusijas gaitā ar pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāju Edīti Kanaviņu ir sapratis, ka ir problemātiski atbalstīt algas privātskolā, drīzāk var atbalstīt izglītības programmas vai nodibinājumu (biedrību) kā tādu. G.Ciglis sacīja, ka tāpēc izvēlējies balsojumā atturēties.

Jau rakstījām, ka Gulbenes Valdorfa pamatskolai šis ir otrais mācību gads.