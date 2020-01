Nobalso par “Mālmuižas” atdošanu

Pēc Lejasciema pagasta pārvaldes iniciatīvas valstij bez atlīdzības pašvaldība atdod atpakaļ nekustamo īpašumu “Mālmuižā”. Vietējie deputāti bez debatēm par to nobalsoja Gulbenes novada domes 30.decembra sēdē. Lēmums tiks nosūtīts akciju sabiedrībai “Valsts nekustamie īpašumi”.

Pagasta pārvaldes vadītājs Māris Milns iepriekš skaidrojis, ka vietējiem iedzīvotājiem esot interese nopirkt šo īpašumu. Pašvaldībai to pārdot neesot tiesību. Cerams, ka varētu izdoties nopirkt no valsts. Nekustamais īpašums “Mālmuiža” sastāv no 10,1 hektāra zemes vienības un vairākām ēkām: Mālmuižas pils (1414,4 kvadrātmetri), dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas, kūts, pagraba, katlumājas un dziļurbuma artēziskās akas. Pirms septiņiem gadiem – 2012.gadā – ar Ministru kabineta rīkojumu īpašums “Mālmuiža” tika nodots īpašumā Lejasciema pagasta padomei kultūras un brīvā laika pasākumu organizēšanai. Šogad 30.oktobrī Mālmuižas pilī darbību beidza tur izvietotā Mālu bibliotēka. Līdz ar to īpašums palika pilnīgi tukšs un neizmantots.