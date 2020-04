Ar nepacietību Gulbenes novada pamatskolas klašu skolēnu vecāki gaida pašvaldības atbalstu. Bērni skolu neapmeklē. Daudzi vecāki pašlaik ir bez darba vai ar ierobežotiem ienākumiem. Viņiem ļoti noderētu brīvpusdienas, kuras līdz šim nodrošinājusi valsts un pašvaldība. Latvijā dažos citos novados tas jau ir atrisināts. Bērniem vai nu brīvpusdienas nogādā uz mājām, vai arī ieskaita brīvpusdienu naudu vecāku bankas kontos.

Gulbenes novada sociālā dienesta vadītājs Jānis Antaņevičs “Dzirkstelei” saka – viņa iestāde ar pusdienu gatavošanu skolēniem nenodarbojas. Arī samaksa par 1. līdz 4.klašu skolēnu ēdināšanu no valsts budžeta netiekot kārtota caur novada sociālo dienestu. Izglītības pārvaldes vadītāja Edīte Kanaviņa “Dzirkstelei” saka – pašvaldības administrācija meklē variantus, kādā veidā atbalstīt skolēnu ģimenes. Kad lēmums būs pieņemts, izpildi droši vien koordinēšot Izglītības pārvalde. “Ir jābūt drošiem, ka tas ir likumīgi un pareizi izdarāms,” skaidro E.Kanaviņa. Tas esot tuvāko dienu jautājums.

Novada domes priekšsēdētājs Normunds Audzišs “Dzirkstelei” saka – viņš 1.aprīlī ir vairākkārt sazvanījies ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, apspriežot 31.marta valdības apstiprinātos grozījumus rīkojumā par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Grozījumu autore ir Izglītības un zinātnes ministrija. Pēc N.Audziša domām, ministrijas un līdz ar to valdības redzējums nav tas labākais un pareizākais. Gulbenes novada domes priekšsēdētājs saka vēl tiešāk: “Nav viņi adekvātu lēmumu pieņēmuši. Tas neatviegloja pašvaldībām rīcības izvēli un nepadarīja saprotamu situāciju. Drīzāk – sarežģīja. Lēmuma pieņēmēji nepārzina situāciju, kāda reāli ir laukos, un to, kā pašvaldības reāli ir nodrošinājušas skolēnu ēdināšanu.” Faktiski valdības lēmumu ir problemātiski īstenot, atzīst N.Audzišs. Ja runa ir par brīvpusdienu nodrošināšanu aprīlī tikai mazturīgo un daudzbērnu ģimeņu atvasēm, kuras mācās vecuma posmā no 1. līdz 4.klasei, darīšana ir ar datu aizsardzību – norāda N.Audzišs. Ir jāprasa šo skolēnu vecākiem rakstiska atļauja. Vai tas ir reāli krīzes laikā? “Mēs, iespējams, rīkosimies citādāk. Sazvanīšanās notiek, telefons ir “karsts”. Mēs negribam pieņemt stulbu lēmumu, kurš pēc tam ir jāatceļ. Tomēr tuvākajās dienās lēmums tiks pieņemts,” saka N.Audzišs.

Valsts finansējums brīvpusdienām ir paredzēts nevis daļai 1. līdz 4.klašu skolēnu, bet pilnīgi visiem. Tāpēc N.Audzišs sliecas domāt, ka tomēr būtu jānodrošina vienādas iespējas viņiem visiem un pat vēl vairāk – arī visiem 5. līdz 9.klašu skolēniem. Tad pašvaldībai būs jāpiedalās arī ar savu budžetu. Ja tomēr tiks secināts, ka atbalstīt var tikai skolēnus no maznodrošinātajām un daudzbērnu ģimenēm, situācijas apzināšanā tikšot iesaistīts novada sociālais dienests, kuram arī nāksies sazināties ar skolēnu vecākiem un kārtot formalitātes sakarā ar personas datu aizsardzību. Aktuāls ir jautājums, kādā veidā fiziski tiks nodrošināta brīvpusdienu nonākšana līdz katram adresātam. “Varianti ir dažādi. Var atkal iedarbināt skolu virtuves, atsaukt darbā skolu pavārus, iepirkt pārtikas produktus pusdienu gatavošanai. Uzdot pašvaldības šoferiem izvadāt pusdienas bērniem uz mājām. Pie kāda ēdiens nonāktu siltāks, pie kāda aukstāks. Tas viss izskatās diezgan smagnēji,” prāto N.Audzišs. Tomēr, viņaprāt, efektīvāks risinājums būtu pašvaldības izsniegtas speciāli izgatavotas pārtikas kartes. Tādā gadījumā ģimenēm būtu iespēja savu skolēnu ēdināšanai saņemt noteiktas pārtikas preces (piens, gaļa, zivis, maize) uzreiz, piemēram, 10 eiro vērtībā par vienu skolēnu. Karte būtu pilnībā jāiztērē vienā iepirkšanās reizē. Pašvaldība savukārt norēķinus veiktu ar tirgotāju. “Šo jautājumu mēs risinām, iespējams, tiks sasaukta novada domes ārkārtas sēde, lai dzirdētu deputātu domas. Kopā spriedīsim līdz galam,” saka N.Audzišs.