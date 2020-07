Gulbenes novadā atklātie inficēšanās ar Covid-19 gadījumi pārsvarā ir saistīti ar ieceļošanu no ārzemēm, šorīt intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Rīta panorāma" sacīja novada domes priekšsēdētājs Normunds Audzišs (ZZS), piebilstot, ka šādu vispārīgu informāciju pašvaldībai sniedzis Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC). Par to informē ziņu aģentūra "Leta".



"Mēs zinām to, ka SPKC ir zināmi precīzi kanāli, no kurienes šī slimība ir mūsu novadā ievesta. Tie ir cilvēki, kas bijuši ārzemēs (..), tas perēklis sākās no turienes. Līdz ar to slimības izplatīšanās nesākās no kāda pasākuma vai lielākas pulcēšanās," skaidroja Audzišs.

Viņš stāstīja, ka pirmais Covid-19 gadījums novadā tika atklāts 22.jūlijā, bet pēc pāris dienām bija saslimuši jau astoņi cilvēki. "Vakar tika sasaukta arī Civilās aizsardzības komisijas ārkārtas sēde, un, runājot pašvaldībā, mēs redzējām bažas, ka vīrusa izplatība varētu būt nekontrolējama, un pieņēmām lēmumu ieviest pastiprinātus drošības pasākumus, lai Covid-19 izplatību apstādinātu," skaidroja pašvaldības vadītājs.

Audzišs informēja, ka tiks izdots rīkojums par pašvaldības iestāžu darba ierobežošanu uz divām nedēļām - no 29.jūlija līdz 12.augustam, bet pēc tam, 12.augustā, plānots pieņemt tālākos lēmumus atkarībā no situācijas un Covid-19 turpmākās izplatīšanās novadā.

"Kāpēc mēs to darām? Tomēr pašvaldības iestādes pilda plašas sabiedriskas funkcijas un pienākumus, tās apmeklē ļoti daudz iedzīvotāju. Tas nozīmē, ka pastāv ļoti daudzi risku tiešā kontaktā šai infekcijai izplatīties. Tāpēc mēs rīkojamies un pieņemam lēmumus veikt attālinātu komunikāciju, protams, digitāli. Ja ir kādi jautājumi vai konkrētas lietas, kas jārisina, var zvanīt speciālistiem, sarunāt individuālas tikšanās, bet [pašvaldības iestāžu darbinieku] aktivitātes būs ierobežotā formā," klāstīja Gulbenes novada domes priekšsēdētājs.

Viņš atzīmēja, ka līdz ar to divas nedēļas tiks ierobežoti arī pašvaldības organizētie kultūras un sporta pasākumi. Savukārt citiem tikšanās un pulcēšanās ierobežojumiem būšot tikai rekomendējošs raksturs.

Kā ziņots, pēc astoņu cilvēku saslimšanas ar Covid-19 Gulbenes novadā šodien tiks izdots rīkojums par drošības pasākumiem slimības izplatības ierobežošanai, kas būs līdzīgi tiem ierobežojumiem, kas bija spēkā valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā, aģentūrai LETA pirmdien pastāstīja Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Audzišs.

Viņš uzsvēra, ka atbildīgie speciālisti ir konsultējušies ar SPKC epidemiologiem par turpmāko rīcību. "Lai nepieļautu slimības plašu izplatību, esam nolēmuši rīkoties ļoti kardināli. Rīkojums stāsies spēkā uzreiz pēc tā izdošanas. Ierobežojumi iedzīvotājiem būs ļoti līdzīgi tiem, kuri bija spēkā ārkārtējās situācijas laikā," sacīja Audzišs.

Viņš skaidroja, ka ierobežojumi attieksies uz visu 56 pašvaldības iestāžu darbiniekiem. Par izdoto rīkojumu tiešraidē tiks informēti arī novada iedzīvotāji. Audzišs atzina, ka pēdējā laikā sabiedrībā ir mazinājusies piesardzība, tādēļ būs stingri nosacījumi divu metru distances ievērošanai, atgādinājums par personīgās higiēnas obligātu ievērošanu un retāku sabiedrisko vietu apmeklēšanu, ja nav īpašas vajadzības.

"Tuvojas jaunais mācību gads un mums ir svarīgi atbildīgi rīkoties tagad, lai nepieļautu slimības izplatīšanos lielākā apjomā, un 1.septembrī skolēni varētu sākt mācības klātienē," sacīja Audzišs.

Kā liecina SPKC dati, līdz 27.jūlijam Gulbenes novadā bija reģistrēti astoņi saslimšanas gadījumi ar Covid-19. Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem šogad Gulbenes novadā faktiski dzīvoja 19 771 iedzīvotājs.

Gulbenes novadā saslimstība ar Covid-19 pirmo reizi tika konstatēta 22.jūlijā.