“Novada garša” paplašina piedāvājumu, no Gulbenes novada reģistrējušies 20 ražotāji

Mājražotāju un mazo ražotāju katalogs “Novada garša” paplašina piedāvājumu, turpmāk ļaujot ražotājiem pašiem piereģistrēties katalogā, par to informē Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra sabiedrisko attiecību vadītāja Ilze Rūtenberga-Bērziņa,

Katalogā pašlaik pieejama informācija par teju 900 mazajiem ražotājiem un to piedāvāto produkciju visā Latvijā. Gulbenes novadā katalogā šobrīd reģistrējušies 20 ražotāji.

Līdz šim saimniecību nonākšana katalogā bija atkarīga no “Novada Garšas” komandas darba. Taču nu radīta iespēja uzņēmējiem arī pašiem ievadīt, labot un papildināt informāciju par savu piedāvājumu.

Pievieno informāciju paši

Katalogā jau esošie saimnieki nu var ielogoties sistēmā, lai atjauninātu vai papildinātu informāciju par aktuālo produkciju, izmaiņām piegādēs vai sortimentā. Savukārt saimnieki, kuri vēl tikai vēlas kļūt par kataloga dalībniekiem, var piereģistrēties un, saņemot apstiprinājumu par atbilstību kataloga prasībām, ievadīt visu nepieciešamo saimniecības informāciju.

Galvenais kritērijs, lai iekļautos katalogā www.novadagarsa.lv – mājražotājs vai mazais ražotājs ir oficiāli reģistrēts, bet piedāvātā produkcija tapusi, izmantojot vismaz 70% vietējas izcelsmes izejvielu, kas izaudzēta pašu saimniecībā vai iegādāta no cita pašmāju ražotāja.

Katalogā var reģistrēties arī citu nozaru uzņēmēji

Kataloga veidotāji aicina pievienoties “Novada garšai” arī citus uzņēmējus

* tirgotājus, kuriem pieder ne vairāk kā 10 veikali un kuru produktu sortimentā ir vismaz 7 dažādu Latvijas lauksaimnieku, mājražotāju vai pārstrādes uzņēmumu ražotu produktu kategorijas katrā veikalā, izņemot konkrēta produkta pārstrādes uzņēmuma veikalus;

* ēdinātājus (restorāni, kafejnīcas, ēdnīcas, bistro u. c.), kuri iepērk produktus no Latvijas lauksaimniekiem, mājražotājiem vai pārstrādes uzņēmumiem un kuru ēdienkartē ir vismaz 3 ēdienu piedāvājums, kuru pagatavošanai izmantoti tikai vietējo lauksaimnieku, mājražotāju vai pārstrādes uzņēmumu produkti, un to izcelsme norādīta pie katra ēdiena (izņēmums ir produkti, kurus Latvijā nav iespējams izaudzēt vai iegūt, piemēram, pipari, sāls);

* kooperatīvās sabiedrības, kuras apvieno Latvijas lauksaimniekus, mājražotājus un/vai pārstrādes uzņēmumus.

Kataloga mērķis ir apzināt un vienuviet apkopot Latvijas mazos ražotājus, mājražotājus, ēdinātājus, tirgotājus un kooperatīvās sabiedrības, tādējādi radot regulāri aktualizējamu datu bāzi, kas ļautu sabiedrībai iepazīt pašmāju ražotājus un viņu piedāvājumu.

No Gulbenes novada – 20 dalībnieku

No Gulbenes novada katalogā rodami dažādi ražotāji. Maizes cepēji “Mazkaipi”, kuru cepto maizīti var iegādāt arī Gulbenes vakara tirdziņā. Daukstu pagasta “Pļavnieki”, kur audzē gan dārzeņus un zaļumus, gan kopj vairāk nekā 11 hektārus augļudārzu.

Tāpat te rodami visa Latvijā zināmie uzņēmumi “Rankas piens”, “Dimdiņi” un “Ķelmēni”, kā arī virkne saimnieku, kuri piedāvā mājās tapušus labumus.