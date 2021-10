Novadnieks Ivars Drulle izdomā jaunu veidolu Valsts budžeta portfelim

Novadnieks Ivars Drulle lepojas par uzticēto iespēju izdomāt jaunu tēlu Valsts budžeta portfelim. “Portfeļa dizainā izmantots kristālu slīpēšanas raksts - arī budžets ir smalks, noslīpēts, tam ir jābūt izcili kvalitatīvam, tuvu perfektam. Materiāls - oša koks, radot atsauci uz atjaunojamiem resursiem. Paredzamais kalpošanas laiks - ļoti, ļoti ilgi,” saka novadnieks Ivars Drulle.

Tēlnieks I.Drulle “Dzirkstelei” stāsta, ka viņam piezvanīja no Finanšu ministrijas un vaicāja, ja viņš varētu izdomāt jaunu veidolu Valsts budžeta portfelim. “Es sākumā samulsu, bet teicu, ka padomāšu. Neko nevarēju solīt, jo nezināju, vai man kāda ideja ienāks prātā. Dažas dienas padomāju. Idejas atnāca. Es zvanīju uz ministriju un teicu, ka man ir vīzija. Kopīgi precizējām virzienu un Reirs (finanšu ministrs Jānis Reirs -red.) deva zaļo gaismu brīvai, radošai darbībai,” stāsta I.Drulle.



Šajā gadījumā I.Drullem ideja nāca viegli, un viņš bija pārliecināts par labu rezultātu jau sākumā. “Ar šādiem darbiem ir tā - citreiz sēdi pie baltas lapas, un nekas nenāk prātā ne lūdzams, bet citreiz vīzija atnāk salīdzinoši ātri. To nevar paredzēt, bet var sevi visu laiku turēt profesionālā gatavībā,” saka I.Drulle.

Sarežģītākais šajā darba procesā viņam bija izgatavot maketu īstajās proporcijās un vajadzīgajā izmērā. “Zināju to, ka ministrs augumā ir gandrīz divus metrus garš, bet pēc kāda laika ministrs varētu būt neliela auguma sieviete. Portfelim būtu vienlīdz labi jāizskatās abu cilvēku rokās. Pati izgatavošana nebija sarežģīta, to darīja meistari ar datora un digitālas frēzes palīdzību no masīvkoka gabala,” stāsta I.Drulle.

Interesējoties, cik ilgā laikā tapa jaunais portfelis, mākslinieks atbild: “Jūs neticēsiet, bet no pirmā zvana līdz gatavam rezultātam bija mazliet mazāk par divām nedēļām. Mēs katrā brīdī zinājām, ka var izņemt veco portfeli un lietot to, bet mēs nolēmām riskēt un mēģināt izgatavot jaunu. Strādājot ātri un profesionāli, paspējām tieši laikā. Laimīgā kārtā nekādas ķibeles ar detaļām nebija, katrs projekta dalībnieks savu darbu izdarīja ātri un perfekti, zinot augsto svarīguma pakāpi,” uzsver tēlnieks.