Novembra otrajā pusē lietu nomainīs sniegs

Novembris, iespējams, būs siltāks nekā parasti - tā prognozē laika zīmju vērotājs Vilis Bukšs.

Viņš stāsta, ka novembris būs bagāts ar dažādiem nokrišņiem. Kopumā – rudenīgs, bet jau ar nelielām sajūtām par gaidāmo ziemu. “Nozīmīgajās dienās - 17. un 30.augustā, kas paredz laika apstākļus novembrim, bija gan saule, gan mākoņi, gan lietus. Tas norāda, ka novembris lielākoties būs mākoņains, mitrs un ar nelielu salu naktīs mēneša otrajā pusē. Atbilstoši šīm dienām valdošie būs dienvidrietumu, rietumu un ziemeļrietumu vēji. Arī 5. un 18.janvāris Latvijas austrumpusē pagāja rietumu puses vēju zīmē. Tas savukārt paredz, ka novembrī rietumu vējiem būs liela nozīme,” saka laika zīmju vērotājs.

Novembra pirmajā pusē, tas ir, līdz Mārtiņiem (10.novembris), pārsvarā būs mākoņains un rudenīgi vēss laiks. Samērā bieži būs dienas, kad līs. Gaidāma arī krusa un slapjš sniegs. Laikā ap Mārtiņiem un vēlāk daudzviet atkal gaidāms neliels, īslaicīgs lietus. Temperatūra šajā laikā būs ap plus 5, 10 grādiem, naktis - dzestras. Mēneša vidū laika apstākļi būtiski nemainīsies, tikai kļūs vēsāks. Dienā būs ap plus 2, plus 8 grādi, bet naktīs dažviet sagaidāms neliels sals.

Mēneša otrajā pusē lietu jau biežāk nomainīs slapjš sniegs un sniegs. Laikā ap Cecīliju (22.novembris) un Katrīnām (25.novembris), kā arī vēlāk Austrumlatvijā saglabāsies neliels sals arī dienas laikā un dažviet izveidosies neliela sniega sega. “Temperatūra šajā laikā naktīs Latvijas austrumos var nokrist līdz mīnus 10 grādiem. Arī dienas laikā saglabāsies sals. Nelielas ūdenstilpes aizsals, un ceļi daudzviet apledos,” stāsta V.Bukšs.

Ticējumi par novembri vēsta: ja novembrī sniegs uzkrīt uz nesasalušas zemes un nenokūst, tad būs agrs pavasaris; ja sniegs uzsnieg sasalušai zemei, tad nākamajā gadā būs laba graudu raža; silts un miglains novembris – bada gada vēstnesis; ja novembrī ir odi, tad būs mīksta ziema; cik ilgi pēc Mārtiņiem (10.novembris) kokos vēl turas lapas, tik ilgi pēc Jurģiem (23.aprīlis) nebūs vēl zāles.