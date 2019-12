Novērtē arī Gulbenē valsts pārvaldē strādājošos

Piektdien, 13.decembrī, Valsts kancelejā norisinājās “Klientu apkalpošanas goda balvas” pasniegšanas ceremonija, kuras laikā tika sveikti tie valsts pārvaldes darbinieki, kas “Laba servisa kustības” laikā guvuši visaugstāko iedzīvotāju novērtējumu. Par to informē Komunikācijas departamenta konsultante Santa Jirgensone.

Starp Pateicības rakstu saņēmējiem ir arī Nodarbinātības valsts aģentūras Balvu filiāles Gulbenes klientu apkalpošanas centra nodarbinātības organizatore Sandra Cīrule, Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Klientu apkalpošanas un administratīvās daļas vadītāja vietniece Inese Ondrupe un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Gulbenes klientu apkalpošanas centra konsultante Līga Upīte.

S.Cīrule “Dzirkstelei” atzīst, ka tas esot bijis negaidīti. “Tie, kas ir tie laipnie cilvēki, tie jau arī tādi pēc dabas ir. Iemācīties laipnību var, bet to jau jūt cauri, un tad tas ir tā formāli. Liels paldies tiem, kas par mani balsoja, un paldies arī tiem, kas nenobalsoja, jo tas jau prasa zināmu piepūli to atcerēties un izdarīt. Pats pasākums pārsteidza ar sirsnību un ļoti cilvēcīgu attieksmi. Tā bija tāda jauka, mīļa, pacilājoša un pagodinoša ceremonija,” stāsta S.Cīrule.

S.Jirgensone norāda, ka šis ir jau piektais gads, kopš Valsts kanceleja organizē “Laba servisa kustību”, kuras laikā iedzīvotāji tiek aicināti novērtēt valsts pārvaldē strādājošos klientu apkalpošanas speciālistus, savu uzslavu pasakot ne tikai klātienē, bet arī nobalsojot par attiecīgo speciālistu vietnē “S akipaldies.lv” vai mobilajā lietotnē “Futbols”.

“Valsts pārvaldē strādājošie klientu apkalpošanas speciālisti ir pirmā, vistiešākā iedzīvotāju saskare ar valsti – varētu pat teikt, ka šie darbinieki ir valsts “seja”. Tas, vai šī “seja” ir sirsnīga un laipna vai gluži pretēji – vienaldzīga – lielā mērā ietekmē to, kā iedzīvotājs turpmāk uztvers visu, kas saistīts ar valsti, valsts pārvaldi. Uz šiem speciālistiem gulstas liela atbildība, taču vienlaikus tā ir arī uzticēšanās – gan no iestādes puses, gan no iedzīvotāja, kurš nāk pie konkrētā speciālista pēc palīdzības,” norāda Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis.

“Laba servisa kustība” ir iniciatīva, kuru Valsts kanceleja aizsāka, lai uzlabotu valsts pārvaldes iestāžu darbu un attīstītu uz klientu orientētu kultūru.