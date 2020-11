Nozīmīgās jubilejās Gulbenes novada pašvaldība dāvās lielākas summas

Turpmāk pašvaldība Gulbenes novadā dzīvesvietu deklarējušajiem senioriem uz 80 vai 85, 90 vai 95, ka arī uz 100 gadu jubileju dāvās 100 eiro. Par to deputāti vienbalsīgi lēma novada domes 26.novembra sēdē. Līdz šim 100 eiro pašvaldība ir dāvājusi tikai tādam jubilāram, kurš ir sasniedzis 100 gadus vai vairāk. Gulbenes novada pašvaldībai, lai realizētu ieplānoto, gadā vajadzēs aptuveni 38 400 eiro. Noteikumu izpildi nodrošinās Gulbenes novada sociālais dienests. Deputāte Guna Pūcīte vaicāja, kā praksē novadā notiek jubilāru sveikšana mūža lielajās, apaļajās jubilejās. Pašvaldības izpilddirektore Lienīte Reinsone teica, ka visā novada teritorijā šie principi ir vienoti, par jubilāru sveikšanu atbildīgi ir pilsētas un pagastu pārvalžu vadītāji. Ja jubilārs ir pieejams, viņu sveic, dāvinot skaidras naudas summu (un tad saņēmējam par to ir jāparakstās), kā arī pasniedzot ziedus. Ja jubilārs nav sasniedzams, viņam uz bankas kontu tiek pārskaitīta dāvināmā naudas summa. Novada domes priekšsēdētājs Normunds Audzišs piebilda – pats personīgi vēlas noskaidrot, satikt un apsveikt kādu no jubilāriem, lai novēlētu labu veselību un dzīvot vēl ilgi. Līdz šim Gulbenes novada pašvaldība savā administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušajiem iedzīvotājiem 80 gadu jubilejā dāvāja 20 eiro, 85 gados – 25 eiro, 90 gados – 30 eiro, 95 gados – 35 eiro, 100 gados – 100 eiro, kā arī pēc tam vēl par katru nodzīvoto gadu 100 eiro.

-