Kopš 15.novembra izglītības process Gulbenes novadā visiem atkal notiek klātienē.



Izglītības iestādēm jāievēro visi jau līdz šim īstenotie drošības pasākumi: maskas, distancēšanās, telpu vēdināšana, higiēna, testēšana, kā arī izglītības iestāžu darbiniekiem jābūt vakcinētiem pret Covid-19. Obligātās vakcinācijas pret Covid 19 prasība ietekmēja arī Gulbenes novada izglītības iestādes, taču risinājumi ir rasti.



Gulbenes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Edīte Kanaviņa “Dzirkstelei” stāsta, ka izglītības iestāžu vadības komandas ir ieguldījušas milzīgu darbu, lai risinātu problēmsituācijas, kas radušās, speciālistiem pārtraucot darba tiesiskās attiecības. Papildu pienākumus ir uzņēmušies skolotāji, kuri jau strādā iestādē, tāpat ir piesaistīti jauni speciālisti. Lielākajā daļā gadījumu skolotāju trūkums ir atrisināts, taču vēl joprojām nepieciešams latviešu valodas, matemātikas un inženierzinību skolotājs. “Tiks meklēti risinājumi, lai katrā izglītības iestādē mācību process tiktu pilnībā nodrošināts,” saka E.Kanaviņa.

Gulbenes novada vidusskolas direktore Linda Ūdre-Rizga “Dzirkstelei” stāsta, ka Gulbenes novada vidusskolā 7 pedagogi uzrakstīja atlūgumu saskaņā ar Ministru kabineta rīkojuma Nr.720 5.3.apakšpunktu- valsts un pašvaldību institūciju (tajā skaitā kapitālsabiedrību) darbinieki un amatpersonas no 2021.gada 15.novembra savus darba pienākumus var veikt tikai tad, ja viņiem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. “Vakances esam aizpildījuši, pieņemot darbā vairākus jaunus kolēģus un izmantojot savus iekšējos pedagoģiskos resursus. Šobrīd aktuāli ir ekonomikas un uzņēmējdarbības pedagogs. Tehniskajiem darbiniekiem bija viens atlūgums, pārējie ir vakcinējušies,” saka direktore.

Lejasciema vidusskolas direktore Ineta Maltavniece atzīst, ka arī viņu skolu skar šī problēma, jo skolā trīs skolotāji nevakcinējās, līdz ar to no 15.novembra viens no viņiem atrodas atvaļinājumā, otrs ir uzrakstījis atlūgumu un trešais tiek atstādināts. “Bet man veiksmīgi ir izdevies atrast vietā, kas strādā, līdz ar to mums mācību process nepārtrūkst, jo ar 15.novembri šo skolotāju vietā strādā citi skolotāji. Paveicās, jo atradām vietā, kas strādā. Savukārt tehniskais personāls - visi ir vakcinēti un ar to nav problēmu. Protams, tas prasīja laiku un nervus, kamēr mēs sameklējām vietā skolotājus un kamēr vienojāmies ar viņiem. Protams, bērniem ir cits skolotājs, kas atkal ir adaptācija, un tas nav vienkārši,” stāsta I.Maltavniece.



Lizuma vidusskolas direktore Inese Dambe “Dzirkstelei” stāsta, ka mācību priekšmetu skolotāji visi ir vakcinēti, līdz ar to nav problēmu, lai organizētu mācību procesu. “Sociālais pedagogs nebija vakcinējies, bet mēs atradām vietā. Aizgāja no darba pēc savas vēlēšanās,” saka direktore.

Stāķu pamatskolā viens skolotājs uzrakstīja atlūgumu, bet viņa vietā pieņemts cits skolotājs. Skolas direktore Diāna Šķēla saka, ka mācību process norit bez sarežģījumiem.

Gulbīša pamatskolas direktore Sarmīte Puriņa stāsta, ka skolā viss ir kārtībā, un skolotāju netrūkst. Visi pedagogi un arī tehniskais personāls ir vakcinēti pret Covid-19.



Tāda pati situācija ir arī Rankas pamatskolā. Skolas direktore Laima Braše apliecina, ka gan viss skolotāju kolektīvs, gan arī tehniskie darbinieki ir vakcinēti pret Covid-19.