Oktobra beigās gaidāmas pirmās sniegpārslas

Oktobra otrajā pusē - ap 20. līdz 23.oktobri - naktīs daudzviet gaidāmas rudens salnas. Temperatūra dienā - ap plus 5 līdz 10 grādiem.

Latvijas ziemeļos un ziemeļaustrumos dzestrie ziemeļrietumu vēji var atnest krusu un pirmos sniega graudus. “Pēc pirmo sniegpārslu parādīšanās parasti ir vēl četras nedēļas līdz īstai ziemai. Ja ap 20.oktobri sagaidīsim pirmās sniegpārslas, tad līdz 20.novembrim īsti ziemu nav ko gaidīt,” saka laika zīmju vērotājs Vilis Bukšs.

Viņš stāsta, ka 14.oktobris bija nozīmīga diena, lai vērotu dabu. Šajā dienā pūta ziemeļaustrumu vējš. “Ticējums vēsta: kāda šī diena, tāda visa ziema,” saka V.Bukšs. Ziema līdz ar to gaidāma ar vējiem un nokrišņiem. “Ne jau stipra un barga ziema, iespējams, kaut kas līdzīgs pagājušā gada ziemai,” saka laika zīmju vērotājs.

Viņš stāsta, ka oktobra otrā puse gaidāma vēsāka: nosalšot pēdējie vasaras ziedi. Savukārt mēneša beigās - ap 28.oktobri - atkal varētu būt siltāks laiks, kad gaiss dienā iesils līdz plus 10 grādiem. Arī novembra pirmā puse būs salīdzinoši silta, bet novembra otrajā pusē sals gaidāms arī dienā. “Pagaidām laika zīmes liecina, ka nokrišņi - lietus un sniegs - vairāk gaidāmi decembrī, bet lielāks sals - februārī, martā. Uz pavasara pusi ziema būs aukstāka,” stāsta V.Bukšs.

Viņš, vērojot zīmes dabā, prognozē, ka kopumā rudens būs garš, pārsvarā sauss un siltāks nekā parasti. Ziema - vēla, kopumā bez liela sala, bet aukstāka un sniegaināka nekā iepriekšējā ziema.