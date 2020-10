Oktobra sākumā Gulbenes novadā reģistrēti 716 bezdarbnieki

Nodarbinātības valsts aģentūras Balvu filiāles Gulbenes klientu apkalpošanas centrā uz 8.oktobri ir reģistrēti 716 bezdarbnieki, tajā skaitā 195 ilgstošie bezdarbnieki, 112 bezdarbnieki ar invaliditāti. 43 bezdarbnieki ir vecumā no 15 līdz 24 gadiem, 74 bezdarbnieki – vecumā no 25 līdz 30 gadiem, 110 bezdarbnieki - vecumā no 50 līdz 54 gadiem, bet skaitliski visvairāk bezdarbnieku - 168 - ir vecuma grupā no 55 līdz 60 gadiem. Pēc izglītības skatoties, 188 ieguvuši pamatizglītību, tikpat daudz bezdarbniekiem ir vispārējā vidējā izglītība, 229 bezdarbnieki ir ar profesionālo vidējo izglītību, 57 ir ieguvuši arodizglītību, 27 bezdarbniekiem ir 1.līmeņa augstākā izglītība, 22 – 2.līmeņa augstākā izglītība, 24 bezdarbniekiem ir iegūts bakalaura grāds, bet 12 – maģistra grāds. Par to “Dzirksteli” informē aģentūras Balvu filiāles vadītāja Sandra Kindzule.