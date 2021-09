Otrdien Gulbenes novadā reģistrēti 5 jauni Covid-19 gadījumi

Latvijā otrdien konstatēti 697 jauni inficēšanās ar Covid-19 gadījumi un saņemta informācija par septiņiem mirušajiem, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija. Pēdējo reizi augstāks inficēto skaits bija 13.maijā, kad tika ziņots par 698 saslimušajiem.

Gulbenes novadā otrdien reģistrēti 5 jauni Covid-19 gadījumi. Pēdējās divās nedēļās Gulbenes novadā uz 15.septembri reģistrēti 57 gadījumi. Savukārt 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotājiem Gulbenes novadā uz 15.septembri ir 290,5.

Saslimstības divu nedēļu kumulatīvais rādītājs Latvijā ir pieaudzis līdz 284,1 uz 100 000 iedzīvotāju. Pēdējās 14 dienās saslimušo kopskaits sasniedzis 5379.

No visiem Latvijā atklātajiem gadījumiem 584 nebija vakcinēti vai vakcinācijas kursu nebija pabeiguši, savukārt 113 inficētie bija vakcinēti.

Otrdien Latvijā veikti 44 417 Covid-19 izmeklējumi. Pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem ir 1,6%.

Latvijā līdz šim Covid-19 laboratoriski apstiprināts kopumā 148 485 cilvēkiem, bet miruši 2628 ar šo slimību sasirgušie.

Trīs no otrdien Latvijā mirušajiem bija vecumā no 60 līdz 69 gadiem, viens - vecumā no 70 līdz 79 gadiem, vēl viens cilvēks - 80-89 gadu vecumā, bet vēl divi - 90-99 gadu vecumā.