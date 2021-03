Otrdien Latvijā atklāti 818 Covid-19 gadījumi, Gulbenes novadā - 6 jauni gadījumi

Otrdien Latvijā reģistrēti 818 jauni Covid-19 gadījumi un saņemta informācija par 12 ar šo slimību sasirgušu personu nāvi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.



Gulbenes novadā otrdien reģistrēti 6 gadījumi. Pēdējās divās nedēļās Gulbenes novadā uz 17.martu reģistrēts 151 gadījums. Savukārt 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotājiem Gulbenes novadā uz 17.martu ir 764, kas novadu pēc šī rādītāja ierindo 8.vietā Latvijā.

No aizvadītajā diennaktī Latvijā mirušajiem Covid-19 pacientiem trīs cilvēki bijuši vecumā no 60 līdz 69 gadiem, viens - vecumā no 70 līdz 79 gadiem, septiņi - vecumā no 80 līdz 89 gadiem un vēl viens - vecumā no 90 līdz 99 gadiem.

Latvijā reģistrēto Covid-19 gadījumu skaits līdz šim sasniedzis 95 420, bet mirušo Covid-19 pacientu skaits - 1789.

Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju Latvijā patlaban ir 387,8. Savukārt aģentūras LETA aprēķini liecina, ka pēdējo divu nedēļu laikā valstī kopumā atklāti 7398 Covid-19 gadījumi.

Diennakts laikā Latvijā veikti 15 915 Covid-19 testi un pozitīvi no tiem bijuši 5,1%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Aizvadītās nedēļas laikā pozitīvo testu īpatsvars Latvijā svārstījās ap 4% robežu, taču nedēļas izskaņā tas auga.